Tgrt Haber
Haberler>Teknoloji>OpenAI, Orion'u piyasaya sürecek! GPT-4'e kıyasla 100 kat daha güçlü

OpenAI, Orion'u piyasaya sürecek! GPT-4'e kıyasla 100 kat daha güçlü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: The Verge
27 Ekim 2024 09:51 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 10:19
OpenAI, Orion&#039;u piyasaya sürecek! GPT-4&#039;e kıyasla 100 kat daha güçlü

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yeni bir modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni yapay zeka modeli olan Orion'un GPT-4'e göre 100 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor.

OpenAI​'nin yeni modeli Orion​, GPT-4o ve o1'in aksine başlangıçta ChatGPT​ aracılığıyla yaygın olarak kullanıma sunulmayacak. OpenAI, Orion modelini ilk etapta yakın ilişkide olduğu şirketlere, kendi ürün ve özelliklerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla sağlamayı planlıyor.

Microsoft'taki mühendislerin Orion'u en erken kasım ayında Azure platformunda sunmaya hazırlandığını da diğer iddiaların arasında bulunuyor.

OpenAI, Orion'u piyasaya sürecek! GPT-4'e kıyasla 100 kat daha güçlü - 1. Resim

ORİON HANGİ İSİMLE PİYASAYA GİRECEK?

Orion, OpenAI içinde GPT-4​'ün bir sonraki versiyonu olarak değerlendirilirken, şirketin bunu GPT-5​ adıyla mı piyasaya süreceği henüz netleşmiş değil.

100 KAT DAHA GÜÇLÜ

Bir OpenAI yöneticisi ise Orion'u, GPT-4'e kıyasla potansiyel olarak 100 kat daha güçlü olarak tanımladı.

OpenAI, Orion'u piyasaya sürecek! GPT-4'e kıyasla 100 kat daha güçlü - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: The Verge
openaıOriongpt-5gpt-4chatgpt

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...