PlayStation sahipleri dikkat: Sony tazminat ödeyebilir

Sony, PlayStation Store'daki fiyatlandırma politikaları nedeniyle büyük bir tazminat davasıyla karşı karşıya. İngiltere'de açılan 5 milyar poundluk dava, 8 milyondan fazla PlayStation kullanıcısını ilgilendiriyor. Dava sonucunda kullanıcıların kişi başına 500 pounda kadar tazminat alma hakkı doğabilir.

TÜKETİCİ HAKLARI KAMPANYASI ÖNCÜLÜK EDİYOR

Bu geniş çaplı dava, "PlayStation You Owe Us" adlı tüketici hakları kampanyası tarafından başlatıldı. Kampanyanın liderliğini, tüketici hakları savunucusu Alex Neill üstleniyor. Davacılar, Sony'nin PlayStation Store üzerinden tekel oluşturduğunu ve dijital oyun fiyatlarını yapay olarak yükselttiğini iddia ediyor.

İDDİALARIN ODAĞINDA NE VAR?

Davacılara göre, Sony'nin uygulamaları nedeniyle milyonlarca kullanıcı gereğinden fazla ödeme yaptı. İddiaların başlıcaları şunlar:

- Sony, PlayStation Store üzerinden dijital oyun ve içerik satışında tekelleşti.

- Bu tekelleşme, oyun fiyatlarının yüksek kalmasına neden oldu.

- Sony, oyun geliştiricilerine katı koşullar dayatarak fiyatların düşmesini engelledi.

KİMLER TAZMİNAT ALABİLİR?

Eğer dava Sony aleyhine sonuçlanırsa, 19 Ağustos 2016 ile 19 Ağustos 2022 arasında PlayStation kullanan herkes tazminat hakkı kazanacak. Kullanıcılar, herhangi bir başvuru yapmadan otomatik olarak sürece dahil edilecek. Tazminat miktarının kişi başı 67 ila 562 pound arasında değişeceği belirtiliyor.

DAVA SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Sony'nin mahkemede savunma yapması bekleniyor. Eğer taraflar arasında bir uzlaşma sağlanmazsa dava, 2 Mart 2026'da başlayacak. Duruşmaların yaklaşık sekiz hafta sürmesi öngörülüyor. Bu süreçte, kullanıcıların Sony'nin fiyat politikaları nedeniyle zarar gördüğü kanıtlanmaya çalışılacak.

PLAYSTATION KULLANICILARI NEYİ BEKLİYOR?

Dava sonucu, dijital oyun pazarındaki fiyatlandırma politikalarına ilişkin önemli bir emsal teşkil edebilir. Tüketici hakları savunucuları, bu sürecin oyun endüstrisinde daha adil fiyatlandırma politikalarına kapı aralayacağını umut ediyor.