Sam Altman'dan yapay zekâ için çarpıcı itiraf: Bazı kötü şeyler olacak

OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zekânın geleceğine ilişkin tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Altman’a göre yapay zekâ geliştikçe her şeyin kusursuz ilerlemesini beklemek gerçekçi değil. Teknolojinin sunduğu fırsatlardan yararlanmak isteyen toplumların, beraberinde gelebilecek bazı olumsuz sonuçları da kabul etmesi gerekecek. Ancak Altman’ın çizdiği net bir sınır var. Yapay zekânın insanlığın kontrolünden çıkması gibi büyük ve geri döndürülemez riskler, bu yaklaşımın dışında.

'BAZI KÖTÜ ŞEYLERİN OLACAĞINI KABUL ETMELİYİZ'

Politico’nun Decoded programına konuşan Altman, OpenAI ile Anthropic’in yapay zekâ güvenliği konusundaki yaklaşımlarını değerlendirdi. İki şirket arasında önemli görüş ayrılıkları bulunduğunu söyleyen Altman, OpenAI’ın daha sıkı güvenlik önlemlerini savunan yaklaşımlara kıyasla daha esnek bir düzenleme anlayışını benimsediğini anlattı. Altman’ın yaklaşımı özetle şu: Yapay zekânın sağlayacağı faydaları tamamen korumaya çalışırken teknolojinin yol açabileceği her olumsuzluğu sıfırlamak mümkün değil.

OpenAI CEO’suna göre büyük saldırıların, dolandırıcılıkların, kötüye kullanımın ya da benzeri sorunların hiçbir zaman yaşanmamasını garanti etmek için yapay zekânın gelişimini ciddi biçimde sınırlandırmak doğru değil.

'FAYDASI KÖTÜ SONUÇLARDAN KAT KAT FAZLA OLACAK'

Altman, insanların yapay zekâyı kötü amaçlarla kullanabileceğini kabul ediyor. Buna rağmen teknolojinin uzun vadede ortaya çıkaracağı faydanın, neden olabileceği zararların “kat kat üzerinde” olacağına inanıyor. Yapay zekânın olumsuz etkileri tartışılırken son dönemde iş kayıpları, telif hakkı ihlalleri, yanlış bilgi, yüksek enerji tüketimi ve su kullanımı gibi başlıklar öne çıkıyor. Altman ise bütün bu risklere rağmen teknolojinin ilerlemesinin durdurulmaması gerektiğini savunuyor.

ALTMAN’IN KIRMIZI ÇİZGİSİ: FELAKET SENARYOLARI

OpenAI CEO’su, “bazı kötü sonuçları kabul etmek gerekir” sözlerinin her türlü riske göz yumulacağı anlamına gelmediğinin de altını çizdi. Altman, “gerçekten felaket niteliğindeki riskleri” kabul etmeyeceğini söyledi.

Verdiği örneklerden biri de yapay zekâ üzerindeki insan kontrolünün ciddi biçimde kaybedilmesi oldu. Yani OpenAI’ın savunduğu daha esnek düzenleme anlayışı, insanlığın kontrolü tamamen yitirebileceği varoluşsal senaryoları kapsamıyor.

GARY MARCUS’TAN ALTMAN’A SERT ELEŞTİRİ

Altman’ın sözleri, yapay zekânın topluma sağlayacağı faydalar ile yaratabileceği riskler arasındaki denge tartışmasını yeniden alevlendirdi. New York Üniversitesi’nden emekli profesör Gary Marcus, Altman’ın yaklaşımına tepki gösterdi. Marcus, bu söylemin şirketlerin daha fazla güç ve gelir elde edebilmesi adına toplumdan bazı riskleri kabullenmesinin istendiği anlamına geldiğini savundu.

ELON MUSK İÇİN “ZORBA” DEDİ

Röportajda Altman’ın Elon Musk hakkında söyledikleri de dikkat çekti. Musk ile geçmişte birlikte OpenAI’ı kuran Altman, eski ortağını “zorba” olarak nitelendirdi ve zaman zaman kendisine karşılık vermek gerektiğini söyledi. İki isim arasındaki uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar ise son dönemde karşılıklı davalara kadar taşınmış durumda.