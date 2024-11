Samsung One UI 7 güncellemesinden ilk video paylaşıldı! iOS'tan esinlenen tasarım dikkat çekti

26 Kasım 2024 17:41 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 17:41

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi için çalışmalarını hızlandırdı. Daha yumuşak animasyonlar, yenilenmiş Hızlı Panel tasarımı ve tek elle kullanıma uygun kamera uygulaması gibi önemli yenilikler sunan yeni güncellemeye ait ilk video sızdırıldı. Öte yandan Samsung One UI 7 güncellemesi alacak telefonlar da belli oldu.

Samsung;'un Android 15​ tabanlı One UI 7.0 güncellemesi için çalışmaları hızla devam ederken, yeni arayüzü merakla bekleyen kullanıcılar için heyecan verici bir gelişme yaşandı. One UI tarihindeki en büyük güncellemelerden biri olarak değerlendirilen One UI 7.0'a ait ilk video sızdırıldı.

One UI 7 güncellemesi, arayüz tarafında çok sayıda gelişme sunacak. Örneğin daha yumuşak animasyonlar ve geçişler, yeni bir Hızlı Panel düzeni (bildirimler için ayrı bir ekrana sahip ve iki sayfalı), tek elle daha iyi kullanılabilen kamera aplikasyonu ve bazı stok uygulamalar için yeni simgeler göreceğiz.

Sızdırılan videoda, Hızlı Panel'in iOS'tan esinlenerek yenilendiği dikkat çekiyor. Menüdeki baloncuk tasarımı, kullanıcıların hızlı ayar seçeneklerine kolayca ulaşmasını sağlamak için tasarlanmış. Öne çıkan özellikler arasında, Wi-Fi ve Bluetooth arasında hızlı geçiş yapılmasını sağlayan büyük ve belirgin baloncuklar başı çekiyor.

ONE UI 7 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Donanım Haber'de yer alan bilgiye göre, Samsung​ One UI 7 güncellemesi için henüz detaylı bir takvim paylaşılmadı. Ancak son bilgilere göre Beta sürümünün Aralık 2024'e kadar yayınlanması bekleniyor. Dolayısıyla 2025 yılında nihai sürümün hazır olması muhtemel.

ONE UI 7 ALACAK TELEFONLAR HANGİLERİ?

Galaxy S Serisi

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z Serisi

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A Serisi

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy Tab Serisi

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy F ve Galaxy M Serisi