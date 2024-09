Snapchat, tasarımını tepeden tırnağa değiştirdi: İşte yeni görünümü

/ Kaynak: The Verge

18 Eylül 2024 15:35 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 15:36

Snapchat, yeni tasarımını duyurdu ve uygulamanın beş ana sekmesini üçe indirerek sadeleştirdi. Yeni arayüzde mesajlaşma, kamera ve içerik keşfi için üç ana sekme yer alıyor. Snap Haritası gibi bazı kısımlar da taşındı. İşte Snapchat'in yeni görünümü...

Snapchat​, son yılların en büyük tasarım değişikliğini duyurdu. "Basit Snapchat" olarak adlandırılan yeni arayüz, uygulamanın beş ana sekmesinden üçe indirildiği sade bir tasarımla dikkat çekiyor. Snap CEO'su Evan Spiegel'in salı günü Los Angeles'ta düzenlenen Snap Partner Zirvesi'nde duyurduğu bu yenilik, hem kullanıcılar hem de içerik oluşturucular için önemli değişiklikler içeriyor.

SNAPCHAT, ÜÇ ANA SEKMEDEN OLUŞACAK

Yeni tasarımda, Snapchat üç ana sekmeye bölündü: mesajlar ve arkadaşlarla paylaşılan hikayeler için bir sekme, kamera için bir sekme ve içerik oluşturuculardan ve yayıncılardan gelen tam ekran videoların yer aldığı TikTok​ benzeri akış bölümü. Spiegel'e göre bu sadeleşme, hikayeleri sohbetlerle daha da yakınlaştıracak ve içerik keşfini kolaylaştıracak.

SNAP HARİTASI, MESAJLAŞMA SEKMESİNE TAŞINDI

Snapchat’in eski tasarımında Snap Haritası, özel sohbetler, kamera, Hikayeler ve Spotlight olmak üzere beş ana sekme bulunuyordu. Yeni tasarımda Snap Haritası, mesajlaşma sekmesine taşındı. Bu sayede, kullanıcılar hem arkadaşlarının hem de takip ettikleri içerik oluşturucuların hikayelerine daha hızlı erişebilecek.

SPOTLİGHT VE MEDYA İÇERİKLERİ BİRLEŞİYOR

Kameranın sağında yer alan yeni "For You" sekmesi, içerik oluşturuculardan ve yayıncılardan gelen tam ekran videoları tek bir yerde topluyor. Snap burada Spotlight ile The Wall Street Journal ve Daily Mail gibi medya markalarının içeriklerini birleştirdi. Spiegel, şirketin gelirlerinin çoğunu bu içerik etrafında yayınladığı reklamlardan kazandığını belirtti ve bu nedenle içerik dinamiklerindeki herhangi bir değişikliği gerçekten anlayabilmeleri için yeni tasarımı kademeli olarak sunacaklarını söyledi.

SNAPCHAT, TIKTOK VE INSTAGRAM​'A RAKİP OLUYOR

Snapchat’in bu yeni arayüz değişikliği, platformu TikTok ve Instagram'a daha da yakınlaştırmayı amaçlıyor. Kullanıcılar, TikTok'ta olduğu gibi Snapchat'te de tam ekran videoları keşfedebilecek. Spiegel, bu yenilikle birlikte içerik oluşturucuların işlerini büyütmelerinin kolaylaşacağını belirtti.