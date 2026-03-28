Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Sony, PlayStation 5 fiyatlarına zam yaptı

Oyun sektöründeki çip krizi PlayStation'ı da vurdu. Sony, küresel ekonomik şartlardaki baskılar nedeniyle PlayStation 5 fiyatlarına zam yapma kararı aldı. 100 dolarlık (yaklaşık 4 bin 500 TL) zam, 2 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

Japonya merkezli devi , popüler video PlayStation 5 fiyatlarına 100 dolar zam yaptı. Şirket, "küresel ekonomik koşullardaki devam eden baskıları" gerekçe göstererek fiyat artışına gitti.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, küresel ekonomik koşullardaki devam eden baskıları gerekçe göstererek PlayStation 5 fiyatlarına 100 dolar zam yaptı.
Standart PS5'in fiyatı 549,99 dolardan 649,99 dolara yükselecek.
PS5 Digital 499,99 dolardan 599,99 dolara çıkacak.
PS5 Pro ise 749,99 dolardan 899,99 dolara yükselecek.
Bu, Sony'nin son bir yılda PS5 fiyatlarına yaptığı ikinci zam olacak.
Zam kararı, bellek çipleri gibi önemli parçaların maliyetinin yükselmesiyle açıklandı.
PLAYSTATION 5'İN YENİ FİYATI BELLİ OLDU

Zam kararı sonrası standart PS5'in fiyatı 549,99 dolardan (yaklaşık 24 bin 500 lira) 649,99 dolara (yaklaşık 29 bin lira) yükselecek.

PS5 Digital 499,99 dolardan (yaklaşık 22 bin 200 lira) 599,99 dolara (yaklaşık 26 bin 700 lira), PS5 Pro ise 749,99 dolardan (yaklaşık 33 bin 300 lira) 899,99 dolara (yaklaşık 40 bin lira) çıkacak.

SON 1 YIL İÇİNDE İKİNCİ ZAM

Bu, Sony'nin son bir yılda PS5 fiyatlarına yaptığı ikinci zam olacak. Şirket, Ağustos 2025'te üç modelin tamamına 50 dolar zam yapmıştı.

ÇİP KRİZİ FİYATLARA YANSIDI

Öte yandan 'e gelen zam, bellek çipleri gibi önemli parçaların maliyetinin yükselmesiyle açıklandı. Haberde, yapay zeka yatırımlarında çip talebi artmasıyla, üreticilerin daha karlı veri merkezi çiplerine yöneldiği ve oyun konsolları gibi tüketici ürünlerinde üretilen çip arzının azaldığına dikkat çekildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
PS6 ve Xbox Project Helix için tarih belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeni Xbox resmen duyuruldu: Project Helix sıradan bir konsol olmayacak
