Sony, PlayStation 5 fiyatlarına zam yaptı

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, popüler video oyun konsolu PlayStation 5 fiyatlarına 100 dolar zam yaptı. Şirket, "küresel ekonomik koşullardaki devam eden baskıları" gerekçe göstererek fiyat artışına gitti.
Zam kararı sonrası standart PS5'in fiyatı 549,99 dolardan (yaklaşık 24 bin 500 lira) 649,99 dolara (yaklaşık 29 bin lira) yükselecek.
PS5 Digital 499,99 dolardan (yaklaşık 22 bin 200 lira) 599,99 dolara (yaklaşık 26 bin 700 lira), PS5 Pro ise 749,99 dolardan (yaklaşık 33 bin 300 lira) 899,99 dolara (yaklaşık 40 bin lira) çıkacak.
Bu, Sony'nin son bir yılda PS5 fiyatlarına yaptığı ikinci zam olacak. Şirket, Ağustos 2025'te üç modelin tamamına 50 dolar zam yapmıştı.
Öte yandan PlayStation 5'e gelen zam, bellek çipleri gibi önemli parçaların maliyetinin yükselmesiyle açıklandı. Haberde, yapay zeka yatırımlarında çip talebi artmasıyla, üreticilerin daha karlı veri merkezi çiplerine yöneldiği ve oyun konsolları gibi tüketici ürünlerinde üretilen çip arzının azaldığına dikkat çekildi.