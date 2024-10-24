Sosyal medyaya erişim sorununda son durum!
TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen hain saldırı sonrası sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşandı. Sabah saatlerinde itibaren sosyal medya erişim sorunu çözüldü.
Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) tesisine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonrası sosyal medya platformlarına erişim sıkıntısı yaşandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin saldırı sonrası yaptığı açıklamada; "doğrulanmamış bilgilere karşı" dikkatli olmaları konusunda uyardı.
SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Yayın yasağının ardından sosyal medya platformlarına erişim sıkıntısı yaşandı. Türkiye'de X (Twitter), Instagram ve YouTube gibi sosyal medya sitelerine erişim sorunu sabah saatlerinde çözüldü. Kullanıcılar platformlara yeniden erişebildiklerini bildirdi. Ancak sosyal medyadaki kesintiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren iki terörist öldü. Teröristlerin tesis içine yüksek miktarda patlayıcı getirdikleri ve özel harekat operasyonu sırasında kendilerini patlattıkları tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 5 vatandaşımızın şehit olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, üç kişinin ise taburcu edildiğini aktardı.Hain saldırının büyük olasılıkla PKK tarafından gerçekleştirildiği belirten Bakan Yerlikaya, "Kimlik tespitleri ve diğer deliller netleştiğinde daha fazla bilgi paylaşacağız" ifadelerini kullandı. Terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturmada bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 8 savcı görevlendirildiği öğrenildi.