Spotify’den büyük zam: Sektörün en pahalısı oldu

Dijital müzik pazarının en büyük oyuncularından Spotify, beklenen adımı attı ve ABD’de Premium abonelik ücretlerini artırdı. Şirket, fiyat değişikliğini kullanıcılara önümüzdeki ay içinde gönderilecek bir e-posta ile duyuracağını açıkladı.

Zam, bireysel plandan aile paketine kadar tüm ücretli abonelikleri kapsıyor. Buna göre ABD’de Spotify Premium’un Bireysel planı aylık 12,99 dolara yükseldi. Bu planın fiyatı 2025 yılında 11,99 dolardı. Duo plan 16,99 dolardan 18,99 dolara çıkarken, Aile planı da 19,99 dolardan 21,99 dolara yükseldi.

ÖĞRENCİ PLANI DA ZAMDAN PAYINI ALDI

Fiyat artışları öğrenci aboneliklerini de es geçmedi. Geçerli bir .edu uzantılı e-posta adresine sahip kullanıcıların yararlanabildiği Öğrenci planı, aylık 6,99 dolar oldu. Bu pakette de 1 dolarlık artış dikkat çekiyor.

Spotify, benzer fiyat güncellemelerinin Estonya ve Letonya’da da uygulanacağını belirtirken, Türkiye dahil diğer ülkelerin şimdilik bu zamdan etkilenmediğinin altını çiziyor. Yani açıkçası Türkiye’deki kullanıcılar için kısa vadede bir değişiklik yok.

RAKİPLERİNDEN DAHA PAHALI

Son zamlarla birlikte Spotify, ABD pazarında en pahalı müzik yayın hizmeti haline geldi. Karşılaştırmak gerekirse, Apple ve YouTube, bireysel müzik aboneliklerini 10,99 dolardan sunuyor. Üstelik her iki platformun da öğrenci ve aile paketleri Spotify’a kıyasla daha uygun fiyatlı.