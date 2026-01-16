Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

Spotify'den büyük zam: Sektörün en pahalısı oldu

Spotify, ABD’de tüm Premium planlarına zam yaptı. Yeni fiyatlarla birlikte platform, rakiplerini geride bırakarak en pahalı dijital müzik servisi konumuna yükseldi. Zammın yakın dönemde diğer ülkelere de yansıması bekleniyor.

Spotify’den büyük zam: Sektörün en pahalısı oldu
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 11:11

Dijital müzik pazarının en büyük oyuncularından , beklenen adımı attı ve ABD’de ücretlerini artırdı. Şirket, fiyat değişikliğini kullanıcılara önümüzdeki ay içinde gönderilecek bir e-posta ile duyuracağını açıkladı.

Spotify’den büyük zam: Sektörün en pahalısı oldu

Zam, bireysel plandan aile paketine kadar tüm ücretli abonelikleri kapsıyor. Buna göre ABD’de Spotify Premium’un Bireysel planı aylık 12,99 dolara yükseldi. Bu planın fiyatı 2025 yılında 11,99 dolardı. Duo plan 16,99 dolardan 18,99 dolara çıkarken, Aile planı da 19,99 dolardan 21,99 dolara yükseldi.

ÖĞRENCİ PLANI DA ZAMDAN PAYINI ALDI

Fiyat artışları öğrenci aboneliklerini de es geçmedi. Geçerli bir .edu uzantılı e-posta adresine sahip kullanıcıların yararlanabildiği Öğrenci planı, aylık 6,99 dolar oldu. Bu pakette de 1 dolarlık artış dikkat çekiyor.

Spotify’den büyük zam: Sektörün en pahalısı oldu

Spotify, benzer fiyat güncellemelerinin Estonya ve Letonya’da da uygulanacağını belirtirken, Türkiye dahil diğer ülkelerin şimdilik bu zamdan etkilenmediğinin altını çiziyor. Yani açıkçası Türkiye’deki kullanıcılar için kısa vadede bir değişiklik yok.

RAKİPLERİNDEN DAHA PAHALI

Son zamlarla birlikte Spotify, ABD pazarında en pahalı müzik yayın hizmeti haline geldi. Karşılaştırmak gerekirse, Apple ve YouTube, bireysel müzik aboneliklerini 10,99 dolardan sunuyor. Üstelik her iki platformun da öğrenci ve aile paketleri Spotify’a kıyasla daha uygun fiyatlı.

Spotify’den büyük zam: Sektörün en pahalısı oldu
#spotify
#fiyat artışı
#abonelik
#premium
#Müzik Yayını
#Öğrenci Planı
#Teknoloji
