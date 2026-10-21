Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 09:15

Verifone V660p-A ECR Yeni Nesil Yazar Kasa POS Cihazı, GİB onayını aldı!

Verifone olarak, grup şirketimiz Panaroma Bilişim Teknolojileri ile yeni nesil Yazar Kasa POS cihazımız Verifone V660p-A ECR’nin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) onayını aldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Güvenli ödeme teknolojilerini mevzuata uyumlu altyapıyla bir araya getiren V660p-A ECR Yeni Nesil Yazar Kasa POS cihazı ile işletmelerin ödeme ve mali işlem süreçlerini tek bir portatif cihaz üzerinden yönetebilmelerini sağlıyoruz. Ödeme işlemlerini, mali iş akışlarını ve müşteriye yönelik ekranı tek cihazda birleştirerek işletmelere farklı ortamlarda hızlı ve güvenli ödeme imkânı sunuyor, ek donanım ihtiyacını azaltıyoruz.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Verifone V660p-A ECR Yeni Nesil Yazar Kasa POS Cihazı, GİB onayını aldı!
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 09:15

Android 13 işletim sistemiyle desteklenen V660p-A ECR Yeni Nesil Yazar Kasa POS cihazı, kullanıcı dostu tasarımı ve PCI PTS 7 sertifikasyonuyla üst düzey güvenlik sunuyor. Yerleşik ödeme akışları sayesinde manuel adımları ve işlem hatalarını azaltmayı hedeflerken Wi-Fi ve LTE bağlantı seçenekleriyle farklı çalışma ortamlarında mobil ve mevzuata uygun ödeme süreçlerini destekliyoruz. Güvenliği, kullanım kolaylığını, yüksek ekran çözünürlüğünü, güçlü bataryası ve operasyonel verimliliği bir araya getiren cihazımızla işletmelerin günlük ihtiyaçlarına yanıt veren yeni nesil bir ödeme deneyimi sunuyoruz.

Verifone Ticari Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Barış Pala, Yeni Nesil Yazar Kasa POS onayına  ilişkin “Verifone V660p-A ECR Yeni Nesil Yazar Kasa POS cihazımız için GİB’den onay almak, ekibimiz için bir dönüm noktası oldu.Bu onay, yerel mevzuatla uyumlu, güvenli ve yüksek performanslı finansal teknolojiler geliştirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha gösteriyor. Dünyanın en dinamik ve gelişmiş ödeme pazarlarından birini olan Türkiye’de Yeni Nesil Yazar Kasa POS çözümümüzü piyasaya sunmak, uçtan uca ödeme ortağı olarak konumumuzu güçlendirmektedir.” Ifadelerine yer verdi. Barış Pala ayrıca şunları ekledi “Satış noktasında işlemleri kolaylaştırırken mali mevzuata tam uyumluluğu da sağlayan modern ve güvenilir Yeni Nesil Yazar Kasa POS terminalimizle yerel işletmelere destek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.”  

Perakende, HORECA (otel, restoran, kafe), eczane, basit usule tabi işletmeler ve KOBİ’ler başta olmak üzere farklı işletme türlerinin ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan Verifone V660p-A ECR Yeni Nesil Yazar Kasa POS geniş bir kullanım alanına hitap ediyor. (GİB) onayıyla Türkiye pazarında kullanıma sunulması için önemli bir aşamayı tamamlayan cihazımızın, denetime hazır mali süreçleri destekleyen altyapısı ve portatif tasarımıyla işletmelerin güvenli ve pratik ödeme çözümlerine erişimini kolaylaştırmasını hedefliyoruz. Global ödeme teknolojileri alanındaki deneyimimizi Türkiye pazarının ihtiyaçlarıyla buluşturarak bayi ve iş ortaklarımız için yeni fırsatlar yaratmayı, ürün portföyümüzü güçlendirmeyi ve işletmelerin dijitalleşme yolculuklarına katkıda bulunmayı sürdürüyoruz.

VERİFONE HAKKINDA

Verifone, dünyanın önde gelen markalarının güvendiği, küresel ölçekte lider bir ödeme teknolojisi sağlayıcısıdır. Verifone, sınırsız ödeme ağını destekleyerek, ticaretin gerçekleştiği her yerde esnaf, fintech şirketleri ve finans kurumları için benzersiz ticaret deneyimleri sunar. Esnek bir platformu, 2.500’den fazla entegrasyondan oluşan açık bir ekosistemi ve kırk yıllık ödeme uzmanlığını bir araya getiren Verifone, ödeme süreçlerindeki karmaşıklığı ortadan kaldırır ve her ödeme kanalında olanakları genişletir. Daha fazla bilgi için www.verifone.com adresini ziyaret edin.

PANAROMA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HAKKINDA

Verifone, Türkiye’de büyüme trendini sürdürerek, bilişim sektöründe faaliyet gösteren ve Olivetti’nin Türkiye’deki marka kullanım haklarına sahip tek distribütörü Panaroma’yı bünyesine kattı. Bugün Verifone, globaldeki teknoloji ve Ar-Ge gücünü lokal platformda Panaroma Bilişim Teknolojileri’nin tecrübesiyle harmanlayarak onaylı V660p-A ECR yeni nesil yazar kasa çözümüyle farklı segmentteki mükelleflerin beklentilerini karşılıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
700 bin TL'ye yakın ceza yedi, polisi böyle tehdit etti: O anlar kamerada
A101 29 Ekim özel aktüel kataloğu yayımlandı! Koltuk-halı yıkama makinesi, olta seti, elektrikli bisiklet ve televizyon çeşitleri geliyor...
Akaryakıta bir indirim daha: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
ETİKETLER
#gelir idaresi başkanlığı
#Verifone
#V660p-a Ecr
#Barış Pala
#Panaroma Bilişim Teknolojileri
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.