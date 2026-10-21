Akaryakıta bir indirim daha: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

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İstanbul
Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt pompalarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Salı günü yapılan 4,37 TL'lik indirimin ardından benzine indirim daha geliyor.
İşte 22 Ekim 2026 Perşembe gününden geçerli olacak indirimin detayları ve güncel akaryakıt fiyatları...
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 22 Ekim Perşembe günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyacak olan 3,35 TL'lik indirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 76 TL seviyelerine gerileyecek.
Motorin grubunda ise 21 Ekim tarihi itibarıyla herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Gelecek 3,35 TL’lik indirimin pompa fiyatlarına yansımasıyla birlikte üç büyükşehirdeki güncel V/Max Kurşunsuz 95 benzin fiyatlarının şu şekilde oluşması bekleniyor:
21 Ekim Çarşamba gününün güncel akaryakıt fiyatları şehir şehir şöyle:
Otogaz: 40,60 TL