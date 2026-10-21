Akaryakıta bir indirim daha: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt pompalarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Salı günü yapılan 4,37 TL'lik indirimin ardından benzine indirim daha geliyor.

İşte 22 Ekim 2026 Perşembe gününden geçerli olacak indirimin detayları ve güncel akaryakıt fiyatları...



