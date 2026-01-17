Xbox’ta ücretsiz oyunlar açıklandı

Microsoft, Xbox Game Pass ile konsol rekabetindeki iddiasını sürdürürken, her hafta düzenlediği Free Play Days etkinliğiyle oyunculara kısa süreli ücretsiz oyun fırsatları sunmaya devam ediyor. Bu haftanın listesi ise epey dikkat çekici. Spor oyunları ağırlıklı seçkide, EA imzalı yeni yapımlar öne çıkıyor.

KİMLER HANGİ OYUNLARI OYNAYABİLECEK?

Paylaşılan bilgilere göre Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 19 Ocak tarihine kadar üç oyuna ücretsiz erişebilecek. Bunun yanında bazı yapımlar, abonelik fark etmeksizin tüm Xbox kullanıcılarına açık olacak.

TÜM XBOX KULLANICILARINA AÇIK OYUNLAR

EA Sports FC 26

Madden 26

College Football 26

NHL 26

GAME PASS ULTİMATE, PREMİUM VE ESSENTİAL ABONELERİNE ÖZEL

F1 25

UFC 5

PGA Tour

ÜCRETSİZ OYUNLARA NASIL ULAŞILIR?

Ücretsiz oyun günleri boyunca oynadığınız yapımlarda kaydettiğiniz ilerlemeler ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, oyunu daha sonra satın almanız halinde aynen korunuyor. Yani denedikten sonra devam etmek isterseniz, kaldığınız yerden sürdürmeniz mümkün.