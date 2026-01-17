Xbox’ta ücretsiz oyunlar açıklandı

Kategoriler
Microsoft, Xbox Game Pass ile konsol rekabetindeki iddiasını sürdürürken, her hafta düzenlediği Free Play Days etkinliğiyle oyunculara kısa süreli ücretsiz oyun fırsatları sunmaya devam ediyor. Bu haftanın listesi ise epey dikkat çekici. Spor oyunları ağırlıklı seçkide, EA imzalı yeni yapımlar öne çıkıyor.
Paylaşılan bilgilere göre Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 19 Ocak tarihine kadar üç oyuna ücretsiz erişebilecek. Bunun yanında bazı yapımlar, abonelik fark etmeksizin tüm Xbox kullanıcılarına açık olacak.
TÜM XBOX KULLANICILARINA AÇIK OYUNLAR
EA Sports FC 26
Madden 26
College Football 26
NHL 26
F1 25
UFC 5
PGA Tour
Ücretsiz oyun günleri boyunca oynadığınız yapımlarda kaydettiğiniz ilerlemeler ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, oyunu daha sonra satın almanız halinde aynen korunuyor. Yani denedikten sonra devam etmek isterseniz, kaldığınız yerden sürdürmeniz mümkün.