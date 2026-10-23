Yüksek yenileme hızlı oyun laptopu hangisi? 165 Hz ekranlı Casper Excalibur G870

Casper Excalibur G870, hızlı maçları FHD panelde oynayanlarla yüksek görüntü ayarlarına yönelen oyunculara farklı ekran kartları sunuyor. Grafik tercihini en sık açılan oyun, kullanılan efektler ve hedeflenen görüntü akıcılığı belirliyor. Rekabetçi oyunlarda hareketli sahnelerin takibi öne çıkarken hikâyeli yapımlarda doku ve ışıklandırma ayarları önem kazanıyor. Aynı bilgisayarı her iki oyun türünde kullanan kişi, seçim yaparken haftalık oyun alışkanlığını esas alıyor.

Casper Excalibur G870’te ekran kartı satın alınan yapılandırmayla belirleniyor. Hafta içinde çevrim içi maçlara giren, hafta sonunda hikâyeli yapımlara geçen bir oyuncu için her iki kullanımın ayarları önem taşıyor. Oyunun önerilen sistem gereksinimleri ile seçilen grafik donanımı karşılaştırılıyor. İşlemci ve bellek de bu donanıma eşlik ediyor. Biz bu nedenle siparişte ekran kartının tam modelini, işlemciyi ve kapasiteyi ayrı ayrı kontrol ediyoruz.

YÜKSEK YENİLEME HIZLI EKRAN HANGİ OYUN DÜZENİNE UYGUN?

Casper Excalibur G870’in paneli, hızlı kamera hareketlerinin ve ani yön değişimlerinin sık yaşandığı maçlara uygun. Rakibin konumunu izlemek, çevreyi taramak ve hareketli sahneleri takip etmek bu kullanımın merkezinde bulunuyor. Seçilen ekran kartı, oyunun grafik ayarlarıyla birlikte çalışıyor. Oyuncu görüntü kalitesi ve akıcılık tercihini bu ayarlar üzerinden yapıyor; dahili paneli kullanacağı için ekranla grafik donanımını birlikte seçiyor. Casper Excalibur G870’in ekranı 250 nit parlaklıktadır. IPS panel, oyun sonrasında rehber videolarını izlemek, tarayıcıda araştırma yapmak ve gündelik uygulamaları açmak için de kullanılıyor. Oyuncu maç kaydını incelerken veya bir sonraki görev için haritaya bakarken aynı görüntü alanında kalıyor. Ekranı doğrudan kullanan kişiler için panel türü ve parlaklık da donanım seçiminin somut parçaları oluyor. Maç kaydını izlerken görüntü ayarlarını değerlendirmek, oyundaki tercihleri yeniden düzenlemek için de kullanılıyor. Oyuncu, oyun ekranı ile kayıt izleme penceresi arasında geçiş yaparak kendi maçlarını inceliyor.

İŞLEMCİ, RAM VE SSD SEÇİMİ NASIL YAPILIYOR?

Casper Excalibur G870’in işlemci seçenekleri arasında Core 7 240H, Core 7 230H ve Core i7-13620H bulunuyor. İşlemci, oyunun hesaplamalarının yanında açık uygulamaların çalışmasında da görev alıyor. Maç sırasında sesli görüşme yapan veya arka planda tarayıcı kullanan oyuncunun çalışma düzeni, oyun, sesli görüşme ve tarayıcıdan oluşuyor. Bu nedenle Casper Excalibur G870 yapılandırmasını seçerken günlük olarak açık tutulan programlara da bakıyoruz.

Casper Excalibur G870’in bellek kapasitesini oyunla birlikte açık tutulan sesli görüşme ve tarayıcı uygulamalarına göre seçiyoruz. SSD tarafında ise sürekli oynanan yapımların kurulum alanlarını, güncellemeleri ve kayıt dosyalarını topluyoruz. Yeni oyunlar ekleyen kullanıcı, kurulu tutacağı kütüphane için de alan ayırıyor. Satın alınan yapılandırmadaki RAM ve SSD bilgileri böylece gerçek uygulama listesine ve oyun arşivine dayanıyor. Oyun kayıtları alan kullanıcı, saklayacağı görüntüleri de bu hesaba ekliyor. Düzenli oynanan yapımları ve kayıt arşivini aynı SSD’de tutacak kişi için başlangıçta seçilen kapasite bu yüzden önem taşıyor. Kullanıcı kurulum alanlarını oyun kitaplığından, kayıt dosyalarının toplamını ise kendi arşivinden kontrol ederek depolama ihtiyacını hesaplıyor.

SOĞUTMA VE GÖVDE İÇİN HANGİ ÖLÇÜMLER VAR?

Casper Excalibur G870’in soğutmasında 2 FrostFlux fan görev alıyor. Intertek Test Hizmetleri A.Ş.’nin yüzey sıcaklığı testinde iki 2K video aynı anda dört saat oynatıldı; alt gövdenin işlemci hizasında en fazla 37 °C ölçüldü. Bu sonuç, belirtilen video oynatma koşullarındaki yüzey ölçümüdür. Oyun sırasında kullanılacak grafik ayarları ve ekran kartı seçimi ise oyuncunun tercih ettiği yapılandırmaya göre belirleniyor. Casper Excalibur G870’in menteşesi Intertek testinde 110° açıyla 20.000 kez açılıp kapatıldı. Dört kontrolde de gövdede çatlak, ekran kablosunda hasar ve menteşede gevşeme görülmedi. Günde 5 kez açılıp kapanan bir laptop için bu, 10 yılı aşkın kullanıma karşılık gelir. Gövde 2,5 kg ağırlığında ve 23,9 mm kalınlığındadır. Bilgisayarını ev ile farklı oyun masaları arasında götüren kullanıcı, taşıma tercihini bu ölçülerle yapıyor. Laboratuvardaki açma-kapama işlemi, her gün kullanılan menteşeye odaklanıyor. Yüzey ölçümü ise video oynatma sırasında gövdenin belirlenen noktalarından alınıyor. Böylece sıcaklık kaydı ile menteşe kontrolü, ürünün farklı bölümleri hakkında bilgi veriyor. Biz bu iki sonucu, testte uygulanan iş yükü ve kontrol edilen parçalarla birlikte aktarıyoruz.

CASPER EXCALİBUR G870 HANGİ ÖZELLİKLERİ SUNUYOR?

Seçim başlığı Casper Excalibur G870 bilgisi Kullanım karşılığı Ekran 15,6 inç FHD IPS; 165 Hz; 250 nit Dahili panelde hızlı maçlar Grafik seçenekleri RTX 5050 / RTX 5060 / RTX 5070 Oyun ve görüntü ayarına göre seçim Soğutma 2 FrostFlux fan İşlemci ve grafik donanımında ısı yönetimi Taşıma ölçüleri 2,5 kg; 23,9 mm Farklı oyun masaları arasında taşıma Bağımsız test Intertek: iki 2K video, 4 saat; alt gövde en fazla 37 °C. Menteşe: 20.000 açma-kapama Tanımlı yükte yüzey sıcaklığı ve günlük açma-kapama Kimin için Dahili FHD ekranında oynayan kullanıcı Grafik donanımını oyununa göre seçen oyuncu

SIKÇA SORULAN SORULAR

CASPER EXCALİBUR G870’TE GRAFİK SEÇİMİNİ NE BELİRLİYOR?

Casper Excalibur G870’te grafik seçimini oynanan yapım, görüntü ayarları ve hedeflenen akıcılık belirliyor. Rekabetçi maçları öne alan oyuncuyla ayrıntılı oyun dünyalarına ağırlık veren kişinin tercihi bu nedenle farklılaşıyor. Biz ekran kartını bu kullanım listesine göre seçiyoruz. Siparişte işlemci ve bellek bilgilerini de seçilen grafik donanımıyla birlikte kontrol ediyoruz.

REKABETÇİ MAÇLARDA CASPER EXCALİBUR G870’İN EKRANINDA HANGİ ÖZELLİK ÖNE ÇIKIYOR?

Casper Excalibur G870’in yüksek yenileme hızlı FHD paneli, hareketli sahneleri takip etmeye odaklanan oyuncuya hitap ediyor. Oyunun ürettiği kareler ile ekranın yenilenmesi birlikte görüntü deneyimini oluşturuyor. Biz bu kullanımda paneli ve grafik donanımını aynı hedefle seçiyoruz. Böylece oyuncu maçlarını hangi ekran düzeninde oynayacağını baştan belirliyor.

CASPER EXCALİBUR G870 SEÇERKEN OYUN DIŞINDAKİ AÇIK UYGULAMALAR NEDEN HESABA KATILIYOR?

Casper Excalibur G870, oyunla beraber sesli görüşme veya tarayıcı uygulamalarını kullanan kişiye farklı işlemci ve bellek seçenekleri sunuyor. Bu programlar bilgisayarın kaynaklarını oyunla birlikte kullanıyor. Kullanıcı, gün içinde açtığı uygulamaları da seçime eklediğinde çalışma düzenine uygun bir yapılandırma oluşturuyor. Bellek tercihi de bu kullanımın parçası oluyor.

CASPER EXCALİBUR G870’İ FARKLI MASALARDA KULLANIRKEN HANGİ BAĞLANTILAR İŞE YARIYOR?

Casper Excalibur G870’in HDMI, USB Type-A, USB Type-C ve Ethernet bağlantıları farklı oyun masalarında kullanılan çevre birimlerine erişim sağlıyor. Oyuncu monitörünü, faresini ve kablolu ağını bu bağlantılarla kuruyor. Biz başka bir yerde de aynı ekipmanla oynayan kullanıcı için ekran tercihi kadar bağlantı düzenini de satın alma kararına ekliyoruz.

CASPER EXCALİBUR G870’TE OYUN ARŞİVİ İÇİN KAPASİTE NASIL BELİRLENİYOR?

Casper Excalibur G870’in SSD seçenekleri, oyun kütüphanesinin büyüklüğüne göre depolama tercihi yapmayı sağlıyor. Kullanıcı, sürekli oynadığı yapımlarla birlikte sakladığı kişisel dosyaları da hesaba katıyor. Oyun sırasında açık programlar için bellek kapasitesi ayrıca seçiliyor. Bu yaklaşım, depolamayla belleğin bilgisayardaki farklı görevlerine uygun bir tercih oluşturuyor.