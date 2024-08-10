Filenin Sultanları bronz maçında Brezilya'ya 3-1 kaybetti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ağustos 2024 18:36 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 20:08
2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında kadın voleybol'da Filenin Sultanları teselli maçına çıktı. Brezilya ile bronz mücadelesi veren Türkiye sahadan 3-1 mağlup ayrılarak bronz madalyayı kazanamadı.
2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında Filenin Sultanları bronz madalya kazanmak için Brezilya ile karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk iki setini Brezilya 25-21 ve 27-25 skorlarla kazanarak skoru 2-0 yaptı.
Maçın üçüncü setinde ise Türkiye 25-22 yenerek maçta durumu 2-1'e getirmeyi başardı.
Mücadele dördüncü sete uzarken Brezilya üstün oyununu sergiledi ve 25-15 kazanarak toplamda 3-1'lik skor ile maçı galip tamamladı.
Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatlarını 4.cü olarak tamamlarken Brezilya Milli Takımı ise bronz madalyayı almaya hak kazandılar.
Kaynak: tgrthaber.com