Filenin Sultanları bronz maçında Brezilya'ya 3-1 kaybetti!

10 Ağustos 2024 18:36 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 20:08

Deian Sorescu, Gaziantep FK'ya transfer oldu!

Deian Sorescu, Gaziantep FK'ya transfer oldu!

2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında Filenin Sultanları bronz madalya kazanmak için Brezilya ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk iki setini Brezilya 25-21 ve 27-25 skorlarla kazanarak skoru 2-0 yaptı.

Maçın üçüncü setinde ise Türkiye 25-22 yenerek maçta durumu 2-1'e getirmeyi başardı.

Mücadele dördüncü sete uzarken Brezilya üstün oyununu sergiledi ve 25-15 kazanarak toplamda 3-1'lik skor ile maçı galip tamamladı.

Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatlarını 4.cü olarak tamamlarken Brezilya Milli Takımı ise bronz madalyayı almaya hak kazandılar.