Galatasaray bir transferi daha açıkladı!

13 Temmuz 2024 16:38 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 16:40

UEFA Kulüpler Sıralaması açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sırası belli oldu

UEFA Kulüpler Sıralaması açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sırası belli oldu

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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in kamp yerleri belli oldu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Bulgar smaçör Martin Atanasov ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını resmi internet sitesinden duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, Bulgar smaçör Martin Atanasov ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

KADRO DAHA DA GÜÇLENDİ

Kulübümüz, 1996 doğumlu oyuncu Martin Atanasov ile kadrosunu güçlendirdi.

2020-2023 yılları arasında Ziraat Bankkart forması giyen oyuncu, profesyonel voleybol kariyerine 2015 yılında Dobrudzha 07 ekibinde başladı. Sırasıyla VfB Friedrichshafen, Chaumont Volley-Ball 52, Ziraat Bankkart ve Lokomotiv Novosibirsk forması giyen oyuncu, 2024-2025 sezonunda Galatasaray forması ile mücadele edecek.

Martin Atanasov’a Galatasaray HDI Sigorta’ya hoş geldin der, başarılarla dolu bir yıl geçirmesini dileriz.

EN İYİ SMAÇÖR SEÇİLDİ

1996 doğumlu oyuncu, profesyonel voleybol kariyerine 2015 yılında Dobrudzha 07 ekibinde başladı ve daha sonra VfB Friedrichshafen, Chaumont Volley-Ball 52, Ziraat Bankkart ve Lokomotiv Novosibirsk'ta forma giydi.



Kulüp kariyerinde 3 Türkiye Erkekler Voleybol Ligi, 2 Türkiye Süper Kupa, 1 Almanya Kupası, 1 Bulgaristan Süper Kupa ve 1 Almanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Bulgar voleybolcu, birçok kez de en iyi smaçör seçildi.