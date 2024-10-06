Mehmet Akif Üstündağ Voleybol Federasyonu başkanlığına tekrar aday olduğunu açıkladı!

06 Ekim 2024 20:11 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 20:12

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 18 Ekim'de Ankara’da gerçekleşecek VI. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa tekrar aday oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 18 Ekim 2024 tarihinde Ankara’da yapılacak VI. Olağan Genel Kurulu’nda voleybol camiasının büyük desteğini alarak başkanlığa yeniden aday oldu.

Başkan Üstündağ, yeniden adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Voleybol camiamızın büyük desteğiyle, Türk voleybolunu daha ileriye taşımak için yeniden adayım. Geçmişte elde ettiğimiz başarıları daha da ileriye götürmek ve yeni projelerle voleybolumuzu geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Üstündağ, 2016 yılından bu yana sürdürdüğü başkanlık görevinde önemli başarılara imza attı. Üstündağ’ın liderliğinde, milli takımlar uluslararası arenada Avrupa şampiyonluğu, VNL Şampiyonluğu, tarihimizin en iyi derecesi olan Olimpiyat dördüncülüğü, Avrupa Ligi şampiyonluğu ve Challenger Kupası şampiyonluğu gibi birçok önemli dereceler kazandı ve altyapı organizasyonlarıyla genç yeteneklerin yetişmesine katkı sağlandı.

Ayrıca, kulüplerin performansı da yükselerek, Türk voleybolu dünya çapında tanınan bir seviyeye ulaştı. Kulüplerimiz bu dönemde Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, Şampiyonalar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası şampiyonlukları kazanarak, ulaşılabilecek tüm kupaları da müzesine götürmüş oldu.

Yine Üstündağ’ın başkanlık döneminde, Türkiye Voleybol Federasyonu uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptı ve sponsorluk anlaşmalarıyla voleybol daha geniş kitlelere ulaştı. Bu süreçte, voleybolun ülke genelinde yaygınlaşması ve gençlerin spora olan ilgisinin artması da sağlandı.