1 Mayıs’a sayılı günler kala en çok konuşulan konulardan biri yine ulaşım oldu. Bayram günü dışarı çıkmayı planlayan milyonlarca vatandaş, “Toplu taşıma ücretsiz olacak mı?” sorusuna yanıt arıyor. Gözler Resmî Gazete’de yayımlanan karara çevrilirken, metro, metrobüs ve Marmaray için uygulanacak tarifeler de netleşmeye başladı. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde geçerli olacak düzenlemeye ilişkin detaylar dikkat çekiyor.

HABERİN ÖZETİ 1 Mayıs toplu taşımalar bedava mı? 1 Mayıs 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir’de ücretsiz toplu taşımalar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Türkiye genelinde toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olarak sunulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, belirli raylı sistemler ve yerel yönetimlerin sunduğu toplu taşıma hizmetleri 1 Mayıs'ta ücretsiz olacak. İstanbul'da otobüs seferleri Cumartesi tarifesiyle çalışacak ancak Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tüneli, SG-1, SG-2, 139 ve 139A hatlarında ücretsiz uygulama geçerli olmayacak. Ankara'da EGO otobüsleri ve özel halk otobüsleri ücretsiz hizmet verecek ve seferler hafta sonu tarifesine göre düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretlendirmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ücretsiz toplu taşıma uygulamasından yararlanmak için kişiselleştirilmiş İstanbulkart gerekmektedir.

1 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ MI?

1 Mayıs’ta toplu taşımanın ücretsiz olacağını merakla bekleyen vatandaşlar, gözlerini Resmî Gazete’ye dikti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre işçi bayramına özel, vatandaşlar belirli raylı sistemlerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Resmî Gazete’de yer alan düzenlemede yalnızca raylı sistemler değil, yerel yönetimlerin sunduğu hizmetler de kapsama alındı. Buna göre belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmeler tarafından sunulan toplu taşıma hizmetleri de 1 Mayıs’ta ücretsiz olacak. Resmî tatil kapsamında alınan karar, gün boyunca geçerli olacak.

1 MAYIS’TA ÜCRETSİZ OLACAK ARAÇLAR HANGİLERİ?

Bayram günü şehir içi hareketliliğin artması beklenirken, hangi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı sorusu gündemin odağına yerleşti. Ücretsiz kullanım, yalnızca kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile mümkün olacak. Peki, 1 Mayıs’ta ücretsiz olacak araçlar hangileri? İşte o araçlar:

İSTANBUL

Otobüs Seferleri

Çalışma Günü: 1 Mayıs Cuma

Sefer Tarifesi: Cumartesi Tarifesi

“Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tüneli, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı–Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı–Taksim, 139 Üsküdar–Şile ve 139A Üsküdar–Şile/Ağva VIP hatlarımızda ücretsiz uygulama geçerli değildir.''

ANKARA

Ankara'da ise EGO Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda 1 Mayıs günü toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sunulacak. EGO otobüsleri ve özel halk otobüsleri uygulamaya dahil edilirken, seferler hafta sonu tarifesine göre düzenlenecek. EGO Genel Müdürlüğü'nün 1 Mayıs için yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi;

''Değerli Vatandaşlarımız, EGO Genel Müdürlüğü tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde toplu taşıma hizmeti ücretsiz olarak verilecektir. Bu kapsamda, EGO otobüsleriyle hizmet verilen 387 hatta ve Özel Halk Otobüsü (ÖHO) hatlarında Cumartesi servis programı uygulanacaktır. Ayrıca, Özel Toplu Taşıma Araçlarının (ÖTA) çalışmadığı hatların alternatif güzergâhlarında EGO otobüsleriyle hizmet verilmeye devam edilecektir. Araçlarımızın hareket saatleri ve güzergâh bilgilerine EGO CEP’TE mobil uygulaması ile Kuruluşumuz internet sitesi üzerinden ulaşılabilecektir. Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur.''

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi cephesinde ise henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. ESHOT tarafından ücretlendirmeye ilişkin kararın duyurulması bekleniyor.