Yaşam
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

23 nisan marketler açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK zincir marketler çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın gelmesiyle birlikte soruları da beraberinde getirdi. 23 Nisan’da kamu kurumlarının büyük bölümü kapalı olacak. Bu nedenle günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından, marketlerin çalışma durumunu araştırmaya başlandı. Resmî tatillerde hizmet vermeye devam eden zincir marketlerin bu yıl da açık olması beklenirken, BİM, A101 ve ŞOK’un 23 Nisan Perşembe günü faaliyetlerini sürdüreceği merak konusu. Marketlerin açılış ve kapanış saatlerinin şubeden şubeye değişiklik göstermesi akıl karışıklığına sebep oluyor. Peki hangi market saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İşte marketlerin çalışma detayları…

23 nisan marketler açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK zincir marketler çalışıyor mu?
GİRİŞ:
22.04.2026
15:47
GÜNCELLEME:
22.04.2026
15:47

Türkiye, 23 Nisan ’nı karşılamaya hazırlanırken, alışveriş planı yapan vatandaşlar marketlerin mesai saatlerine odaklandı. Resmî tatil nedeniyle birçok kurum hizmet vermezken, perakende sektöründe işleyiş devam ediyor. Zincir marketler milli bayram günü de açık olacak ancak çalışma saatleri il ve şube bazında değişebilecek. Bu nedenle vatandaşlar, bulundukları bölgedeki marketlerin güncel saat bilgilerini araştırıyor.

23 nisan marketler açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK zincir marketler çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olmasına rağmen zincir marketler açık olacak ancak çalışma saatleri il ve şube bazında farklılık gösterebilir.
BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA gibi ulusal market zincirleri 23 Nisan’da hizmet vermeye devam edecek.
BİM mağazaları 09.00-21.00 saatleri arasında açık olacak.
A101 marketlerinde genel çalışma saatleri 09.00-21.00 olup, bazı şubelerde kapanış saati farklılık gösterebilir.
ŞOK marketler zinciri de 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Migros ve CarrefourSA gibi daha büyük formatlı marketler 08.30 veya 09.00’da açılıp 22.00’ye kadar açık olabilir.
Alışveriş merkezlerindeki marketler, AVM'nin çalışma saatlerine göre hizmet verecek.
Mahalle bakkalları ve yerel marketler kendi belirledikleri saatlerde çalışacaklardır.
23 nisan marketler açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK zincir marketler çalışıyor mu?

23 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ ZİNCİR MARKETLER ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ilde resmî tatil olmasına rağmen kapılarını kapatmayan sektörler bulunmaktadır. BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA gibi ulusal market zincirleri 23 Nisan’da da hizmet vermeye devam edecek. Bu zincir marketlerinin yönetimlerinden alınan bilgilere göre, halkın gıda ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşabilmesi için; resmî tatillerde de mesai devam edecek.

23 nisan marketler açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK zincir marketler çalışıyor mu?

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 23 NİSAN 2026

BİM, Türkiye'nin en geniş şube ağına sahip olan zincir market olmakla birlikte, 23 Nisan Perşembe günü de standart mesai düzenini korumaya devam edecek.

Açılış: 09.00

Kapanış: 21.00

BİM mağazaları öğle arası vermeden gün boyu hizmet sunmaktadır.

23 nisan marketler açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK zincir marketler çalışıyor mu?

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ 23 NİSAN 2026

A101 marketlerinde çalışma saatleri bölgeden bölgeye küçük farklılıklar gösterebilir. Ancak bu farklılıklar genel işleyişi etkilemeyecek şekildedir.

Açılış: 09.00

Kapanış: 21.00 (Bazı merkezi şubelerde ve yazlık bölgelerde kapanış saati 21.30 veya 22.00 olarak güncellenebilir.)

23 nisan marketler açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK zincir marketler çalışıyor mu?

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 23 NİSAN 2026

ŞOK marketler zinciri, bayramda da haftalık aktüel ürün indirimlerini sürdürüyor! ŞOK, çalışma saatlerini duyurdu.

Açılış: 09.00

Kapanış: 21.00

23 nisan marketler açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK zincir marketler çalışıyor mu?

MİGROS VE CARREFOURSA ÇALIŞMA SAATLERİ 23 NİSAN 2026

Büyük süpermarket ve hipermarket formatında hizmet veren bu zincirlerde kapanış saatleri daha geç olabilmektedir. Bu sebepten ötürü net bir saat verilememektedir.

Açılış: 08.30 veya 09.00

Kapanış: 22.00

Eğer mağaza bir Alışveriş Merkezi (AVM) içerisinde yer alıyorsa, marketin açılış ve kapanış saatleri AVM'nin 10.00 - 22.00 olan mesai saatine göre ayarlanmaktadır.

23 nisan marketler açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK zincir marketler çalışıyor mu?

MAHALLE BAKKALLARI VE YEREL MARKETLERİN DURUMU

Resmi tatil günlerinde mahalle bakkalları ve küçük yerel marketler genellikle kendi çalışma saatlerini kendileri belirlemektedir. Birçoğu bayram sabahı erken saatlerde açılıp geç vakte kadar hizmet vermeye devam ederek vatandaşın acil ihtiyaçlarına cevap verecektir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
23-24 Nisan okullar tatil mi? Perşembe ve cuma günü anaokulları, kreşler ve üniversiteler tatil mi?
23 Nisan'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı? 23 Nisan’da sağlık kurumları hizmet veriyor mu?
23 Nisan'da kargolar açık mı: Bugün kargo dağıtımı var mı? MNG, Aras, Yurtiçi, PTT kargolar kapalı mı?
ETİKETLER
#bayram mesaisi
#Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
#23 Nisan Market Çalışma Saatleri
#Zincir Marketler Açık Mı
#Bİm A101 Şok Migros Carrefoursa Saatleri
#Yaşam
