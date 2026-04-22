Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı karşılamaya hazırlanırken, alışveriş planı yapan vatandaşlar marketlerin mesai saatlerine odaklandı. Resmî tatil nedeniyle birçok kurum hizmet vermezken, perakende sektöründe işleyiş devam ediyor. Zincir marketler milli bayram günü de açık olacak ancak çalışma saatleri il ve şube bazında değişebilecek. Bu nedenle vatandaşlar, bulundukları bölgedeki marketlerin güncel saat bilgilerini araştırıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 23 nisan marketler açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK zincir marketler çalışıyor mu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olmasına rağmen zincir marketler açık olacak ancak çalışma saatleri il ve şube bazında farklılık gösterebilir. BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA gibi ulusal market zincirleri 23 Nisan’da hizmet vermeye devam edecek. BİM mağazaları 09.00-21.00 saatleri arasında açık olacak. A101 marketlerinde genel çalışma saatleri 09.00-21.00 olup, bazı şubelerde kapanış saati farklılık gösterebilir. ŞOK marketler zinciri de 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Migros ve CarrefourSA gibi daha büyük formatlı marketler 08.30 veya 09.00’da açılıp 22.00’ye kadar açık olabilir. Alışveriş merkezlerindeki marketler, AVM'nin çalışma saatlerine göre hizmet verecek. Mahalle bakkalları ve yerel marketler kendi belirledikleri saatlerde çalışacaklardır.

23 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ ZİNCİR MARKETLER ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ilde resmî tatil olmasına rağmen kapılarını kapatmayan sektörler bulunmaktadır. BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA gibi ulusal market zincirleri 23 Nisan’da da hizmet vermeye devam edecek. Bu zincir marketlerinin yönetimlerinden alınan bilgilere göre, halkın gıda ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşabilmesi için; resmî tatillerde de mesai devam edecek.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 23 NİSAN 2026

BİM, Türkiye'nin en geniş şube ağına sahip olan zincir market olmakla birlikte, 23 Nisan Perşembe günü de standart mesai düzenini korumaya devam edecek.

Açılış: 09.00

Kapanış: 21.00

BİM mağazaları öğle arası vermeden gün boyu hizmet sunmaktadır.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ 23 NİSAN 2026

A101 marketlerinde çalışma saatleri bölgeden bölgeye küçük farklılıklar gösterebilir. Ancak bu farklılıklar genel işleyişi etkilemeyecek şekildedir.

Açılış: 09.00

Kapanış: 21.00 (Bazı merkezi şubelerde ve yazlık bölgelerde kapanış saati 21.30 veya 22.00 olarak güncellenebilir.)

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 23 NİSAN 2026

ŞOK marketler zinciri, bayramda da haftalık aktüel ürün indirimlerini sürdürüyor! ŞOK, çalışma saatlerini duyurdu.

Açılış: 09.00

Kapanış: 21.00

MİGROS VE CARREFOURSA ÇALIŞMA SAATLERİ 23 NİSAN 2026

Büyük süpermarket ve hipermarket formatında hizmet veren bu zincirlerde kapanış saatleri daha geç olabilmektedir. Bu sebepten ötürü net bir saat verilememektedir.

Açılış: 08.30 veya 09.00

Kapanış: 22.00

Eğer mağaza bir Alışveriş Merkezi (AVM) içerisinde yer alıyorsa, marketin açılış ve kapanış saatleri AVM'nin 10.00 - 22.00 olan mesai saatine göre ayarlanmaktadır.

MAHALLE BAKKALLARI VE YEREL MARKETLERİN DURUMU

Resmi tatil günlerinde mahalle bakkalları ve küçük yerel marketler genellikle kendi çalışma saatlerini kendileri belirlemektedir. Birçoğu bayram sabahı erken saatlerde açılıp geç vakte kadar hizmet vermeye devam ederek vatandaşın acil ihtiyaçlarına cevap verecektir.