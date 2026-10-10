Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 75 yaşındaki Nizamettin Günan, evlilik vaadiyle tanıştığı ve kendisinden 45 yaş küçük olan kadına 170 bin TL değerindeki altınlarını kaptırınca polise başvurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kendisinden 45 yaş küçük kadınla evlenmek istedi, hayali pahalıya patladı: 'Baklava alacaktım, kaçtı' Antakya'da 75 yaşındaki Nizamettin Günan, kendisinden 45 yaş küçük bir kadınla evlilik vaadiyle tanışıp 170 bin TL değerindeki altınlarını kaptırınca polise başvurdu. Olayın ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek ve saha çalışması yaparak soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında E.G., C.T., A.Ö. ve M.T. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Günan'ın bir akrabasının da bulunduğu ve yaşlı adamın evlenmek istediğini bilmeleri üzerine bir evlilik senaryosu oluşturdukları belirlendi. Günan'ın evlenmek istediği kadının 30 yaşındaki E.G. olduğu öğrenildi. Nizamettin Günan, dolandırıcıların kendisini farklı isimlerle tanıttığını ve baklava alırken kadının kaçtığını belirtti. Günan, polisin müdahalesiyle altınlarına kavuştuğunu ve emniyet güçlerine teşekkür ettiğini ifade etti.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek ve saha çalışması yaparak soruşturma başlattı. Çalışmalar kapsamında E.G., C.T., A.Ö. ve M.T. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmada, şüpheliler arasında Günan'ın bir akrabasının da bulunduğu ve yaşlı adamın evlenmek istediğini bilmeleri üzerine bir evlilik senaryosu oluşturdukları belirlendi. Günan'ın evlenmek istediği kadının 30 yaşındaki E.G. olduğu öğrenildi.

'BAKLAVA AL DEDİ, ALIRKEN KAÇTI"

Yaşadıklarını anlatan Nizamettin Günan, kadının kendisini farklı isimlerle tanıttığını belirterek, "Kadınla görüştük, konuştuk. Parayı ve altınları verdik. Kuyumcuya gidip iki bilezik aldım, sonra birlikte yola çıktık. Yolda bana, ‘Baklava alır mısın?' dedi. Ben de alacağımı söyledim. Baklava aldığım sırada kız kaçıp gitti. Önce Ceylan dedi, sonra Leyla olduğunu söyledi. Yalan söyledi, beni kandırdı" dedi.

Dolandırıcılara kaptırdığı altınlarına kavuştuğunu belirten Günan, "Bunlar bizim köyden, ailelerimizi tanıyan kişilerdi. Bize darbe vurdular, biz de bilemedik. Allah polis ekibimizden razı olsun. Bize sahip çıktılar, paramızı geri almamızı sağladılar. Hatay Emniyet Müdürümüze ve diğer ekiplere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.