Akşam yemeği zehir oldu: 7'si çocuk 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dönemde artan gıda zehirlenmesi vakalarına bir yenisi Uşak'ta eklendi.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan B.E. (34), B.E. (36), E.K. (19), S.Y. (24), S.K. (17), C.K. (13), A.Y. (2), M.Ç.K. (9), M.K. (5), K.Y. (4) ve G.Y. (5) de akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırılan 11 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Tedavi altına alınanların komşu oldukları ve akşam yemeğini birlikte yedikleri öğrenildi.