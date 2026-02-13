Menü Kapat
Alanya'da film sahnelerini aratmayan gasp: Kafasına silah dayadılar, elini kolunu bağlayıp servetini çaldılar!

Antalya'nın Alanya ilçesinde dehşet veren bir olay yaşandı. Ukrayna uyruklu bir kadını evine kadar takip eden maskeli çete, silah zoruyla rehin aldıkları kadının hem ziynet eşyalarını hem de yüz tanıma sistemini kullanarak kripto paralarını gasp etti. Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla yakalanan 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar...

Alanya, film sahnelerini aratmayan bir gasp operasyonuna sahne oldu. Mahmutlar Mahallesi’nde yalnız yaşayan Ukrayna uyruklu A.H.’yi gözüne kestiren 5 kişilik gasp çetesi, günlerce süren takibin ardından korkunç bir plana imza attı.

Alanya'da film sahnelerini aratmayan gasp: Kafasına silah dayadılar, elini kolunu bağlayıp servetini çaldılar!

HABERİN ÖZETİ

Alanya'da film sahnelerini aratmayan gasp: Kafasına silah dayadılar, elini kolunu bağlayıp servetini çaldılar!

Alanya'da yalnız yaşayan Ukraynalı bir kadının, yüz tanıma sistemi kullanılarak kripto paraları ile nakit ve altın varlıklarının gasp edildiği olayda 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Alanya'da Ukraynalı bir kadın, 5 kişilik gasp çetesi tarafından evinde soyuldu.
Şüpheliler, mağdurun yüzünü kullanarak telefonundaki kripto hesaplarını boşalttı.
Yaklaşık 18 bin Euro değerinde kripto para, 12 bin Euro nakit ve 200 gram altın gasp edildi.
Jandarma operasyonuyla 4 şüpheli karayolunda yakalanarak tutuklandı.
Alanya'da film sahnelerini aratmayan gasp: Kafasına silah dayadılar, elini kolunu bağlayıp servetini çaldılar!

Mağdur kadını market dönüşü bina koridorunda kıstıran şüpheliler, silah zoruyla girdikleri evde kadının ellerini bağlayarak dijital ve nakit varlıklarına çöktü. Modern teknolojiyi suç aleti haline getiren şahıslar, mağdurun yüzünü telefonuna okutarak kripto hesaplarını saniyeler içinde boşalttı.

Alanya'da film sahnelerini aratmayan gasp: Kafasına silah dayadılar, elini kolunu bağlayıp servetini çaldılar!

ADIM ADIM TAKİP, ZORLA TAHSİLAT

Saldırganlar, etkisiz hale getirdikleri A.H.’nin telefonundaki kripto para uygulamasına "yüz tanıma sistemi" aracılığıyla erişim sağladı. Bu yöntemle 18 bin Euro değerindeki dijital varlığı kendi hesaplarına aktaran şahıslar, bununla da yetinmeyerek evde bulunan; 5 bin Euro nakit parayı, 7 bin ABD Doları nakit parayı, Yaklaşık 200 gram ağırlığındaki altın takıları alarak kayıplara karıştı.

Alanya'da film sahnelerini aratmayan gasp: Kafasına silah dayadılar, elini kolunu bağlayıp servetini çaldılar!

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ihbar edilmesiyle düğmeye basan Jandarma Dedektifleri (JASAT), bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Kimlikleri tespit edilen R.A. (38), A.S. (31), S.U. (27) ve O.G. (34), kullandıkları panelvan araçla kaçmaya çalışırken karayolunda düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 4 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken; jandarma ekipleri şahısların binaya giriş, kaçış ve yakalanma anlarına ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Alanya'da film sahnelerini aratmayan gasp: Kafasına silah dayadılar, elini kolunu bağlayıp servetini çaldılar!
