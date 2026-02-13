Alanya'da film sahnelerini aratmayan gasp: Kafasına silah dayadılar, elini kolunu bağlayıp servetini çaldılar!

Alanya, film sahnelerini aratmayan bir gasp operasyonuna sahne oldu. Mahmutlar Mahallesi’nde yalnız yaşayan Ukrayna uyruklu A.H.’yi gözüne kestiren 5 kişilik gasp çetesi, günlerce süren takibin ardından korkunç bir plana imza attı.

Mağdur kadını market dönüşü bina koridorunda kıstıran şüpheliler, silah zoruyla girdikleri evde kadının ellerini bağlayarak dijital ve nakit varlıklarına çöktü. Modern teknolojiyi suç aleti haline getiren şahıslar, mağdurun yüzünü telefonuna okutarak kripto hesaplarını saniyeler içinde boşalttı.

ADIM ADIM TAKİP, ZORLA TAHSİLAT

Saldırganlar, etkisiz hale getirdikleri A.H.’nin telefonundaki kripto para uygulamasına "yüz tanıma sistemi" aracılığıyla erişim sağladı. Bu yöntemle 18 bin Euro değerindeki dijital varlığı kendi hesaplarına aktaran şahıslar, bununla da yetinmeyerek evde bulunan; 5 bin Euro nakit parayı, 7 bin ABD Doları nakit parayı, Yaklaşık 200 gram ağırlığındaki altın takıları alarak kayıplara karıştı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ihbar edilmesiyle düğmeye basan Jandarma Dedektifleri (JASAT), bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Kimlikleri tespit edilen R.A. (38), A.S. (31), S.U. (27) ve O.G. (34), kullandıkları panelvan araçla kaçmaya çalışırken karayolunda düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 4 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken; jandarma ekipleri şahısların binaya giriş, kaçış ve yakalanma anlarına ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.