Altınlarını verdi, geri alamayınca cinnet getirdi! Cinnet getiren baba, oğlunu bıçakla katletti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan Erkan Elmas babası M.E'den borç olarak aldığı altınları geri veremeyince aralarında tartışma çıktı.
Çıkan tartışmada cinnet getiren baba M.E., oğlunu göğsünden bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kanlar içinde kala Erkan Elmas, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak Elmas, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba M.E. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.