Altınlarını verdi, geri alamayınca cinnet getirdi! Cinnet getiren baba, oğlunu bıçakla katletti

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan Erkan Elmas babası M.E'den borç olarak aldığı altınları geri veremeyince aralarında tartışma çıktı.

OĞLUNU GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Çıkan tartışmada cinnet getiren baba M.E., oğlunu göğsünden bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Kanlar içinde kala Erkan Elmas, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak Elmas, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba M.E. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.