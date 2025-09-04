Menü Kapat
Yaşam
Antalya'da feci kaza! Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 6 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araç ile otel personel servisi midibüsü çarpıştı. Feci kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

D-400 Karayolu üzerindeki Denizkızı Kavşağı'nda 34 yaşındaki R.K. idaresindeki bir otele personel taşıyan servis midibüs ve Anamur istikametine seyir halinde olan ve kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen 33 yaşındaki S.Ş.'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savruldu.

ARAÇTA SIKIŞANLAR GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Kazada hafif ticari araç sürücüsü S.Ş. ile aynı araçta bulunan Ş.T. (37) ve M.Ş. (25) ağır yaralanırken, midibüs yolcusu E.B. (38), midibüs şoförünün eşi E.K. (29) ve 1 yaşındaki kızları E.S.K. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda , polis ve ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda otomobilde sıkışan S.Ş. ve M.Ş. bulundukları yerden çıkartıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Durumu ağır olan M.Ş., Gazipaşa'daki kontrollerinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

