Borsa İstanbul’da otomotiv hisseleri ağustosta yatırımcısına kazandırdı: 8 şirketin tamamı yükseldi

Borsa İstanbul’da işlem gören 8 otomotiv şirketinin tamamı ağustos ayında yatırımcısına kazandırdı. En yüksek getiriyi sağlayan şirket yüzde 20,75’lik artışla Karsan Otomotiv oldu. Onu, yüzde 17,39 yükselişle Ford Otosan ve yüzde 8,83 ile Tümosan takip etti.

Tofaş hisseleri yüzde 8,43, TürkTraktör yüzde 4,83, Doğuş Otomotiv yüzde 2,60, Otokar yüzde 2,17 ve Anadolu Isuzu yüzde 0,16 değer kazandı.

KÜRESEL GELİŞMELER VE ABD’NİN TARİFE POLİTİKALARI

Ağustos ayında küresel piyasalar, ABD yönetiminin tarifeler konusundaki adımları ve Fed’in faiz indirimi beklentileriyle yön buldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret ortaklarıyla uzlaşmaya yönelik mesajları piyasalarda dalgalanmalara neden oldu.

Trump yönetimi Güney Kore ürünlerine uygulanan yüzde 15’lik tarife kararında değişikliğe gitmeyeceğini açıklarken, Japonya ile anlaşma sağlanabileceği beklentisi otomotiv hisselerinde hareketlilik oluşturdu.

ŞİRKETLERİN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELERİ

Karsan, yılın ilk yarısında 300,2 milyon TL zarar açıkladı. Öte yandan Almanya’daki Albus projesi kapsamında Otonom e-ATAK, eylülde gerçek trafik koşullarında test edilmeye başlanacak.

Ford Otosan, yaklaşık 13 milyar TL net kâr elde etti. Şirket, Ford Transit üretiminin 60 yılda 13 milyon adedi aştığını duyurdu.

Tümosan, ilk 6 ayda 6,6 milyar TL kâr açıkladı.

Tofaş, Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin Tofaş tarafından devralınması için SPK’ya başvuru yaptı.

TürkTraktör, yılın ilk yarısında 15 bin 563 traktör üreterek Türkiye’deki üretimin yüzde 63’ünü gerçekleştirdi. Net kârı 589 milyon TL, cirosu ise 25,9 milyar TL oldu.

Doğuş Otomotiv, 2,7 milyar TL kâr açıklarken, elektrikli araç ithalatı ve işletme sermayesi için 100 milyon avroluk kredi anlaşması yaptı.

Otokar, Romanya Savunma Bakanlığı için 1059 adet COBRA II 4x4 zırhlı araç üretim projesini sürdürüyor.

Anadolu Isuzu, ilk yarıda 284,9 milyon TL net kâr açıkladı.

PİYASA DEĞERİNDE LİDER FORD OTOSAN

Halka açık otomotiv şirketleri arasında en yüksek piyasa değerine sahip şirket yine Ford Otosan oldu. Ağustos ayını 391,9 milyar TL piyasa değeriyle tamamlayan şirketi, 125 milyar TL ile Tofaş, 67,7 milyar TL ile Otokar ve 61,8 milyar TL ile TürkTraktör izledi. Listenin devamında Doğuş Otomotiv (41,6 milyar TL), Anadolu Isuzu (16,1 milyar TL), Tümosan (15 milyar TL) ve Karsan (10,9 milyar TL) yer aldı.