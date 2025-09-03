Menü Kapat
TGRT Haber
Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Kazanan takım grubu lider tamamlayacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Basketbol Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu karşılaşmaları kapsamında bugün son maçına Sırbistan karşısında çıkacak. Mücadelenin başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından Türkiye - Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda, nereden izleneceği merak ediliyor. Ayrıca A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'ı yenerse kimle karşılaşacağı da gündem oldu.

Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Kazanan takım grubu lider tamamlayacak
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son grup maçları bugün oynanacak. Karşılaşmaların ardından son 16 turuna yükselen takımlar belli olacak. A Milli Basketbol Takımımız son karşılaşmaya kalmadan gruplardan yükselmeyi garantilemişti.

Bugün ise 12 Dev Adam, Sırbistan karşısında son ve liderlik maçına çıkacak. Karşılaşmayı A Milli Basketbol Takımımız kazanırsa son 16 turunda büyük bir avantaj elde edecek.

Vatandaşlar tarafından Türkiye - Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda, nereden izleneceği merak ediliyor.

Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Kazanan takım grubu lider tamamlayacak

TÜRKİYE - SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Letonya'nı başkenti Riga'da oynanacak olan Türkiye - Sırbistan basketbol maçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Kazanan takım grubu lider tamamlayacak

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası kapsamında oynanacak olan Türkiye - Sırbistan maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 21.15'te başlayacak.

Milli takımımız Sırbistan ile bu zamana kadar 7 karşılaşmada karşı karşıya geldi. Bu maçların sadece 2'sinde galibiyet alan A Milli Basketbol Takımız, son 5 resmi maçta ise mağlubiyet aldı.

