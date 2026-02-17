Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Safa Keser

Ayasofya-i Kebir Camii Ramazan'da ibadete hazır! İç mekan iskele kurulumu tamamlandı

Dünya mirası Ayasofya-i Kebir Camii’nde yürütülen restorasyon çalışmalarında önemli bir aşama tamamlandı. Çatı onarımı kapsamında kurulan iskele sistemi, caminin iç mekanındaki tarihi yüzeylere sabitleme yapılmadan tamamlandı. İskele kurulumu için kullanılan ağır iş makineleri de yapıya zarar verilmeden çıkarıldı. Böylece Ramazan ayı öncesinde cami daha geniş bir ibadet alanına kavuşturuldu. İbadet ve ziyaret sürekliliği ile koruma sorumluluğu, Bilim Kurulu kontrolünde eş zamanlı yürütüldü.

Ayasofya-i Kebir Camii Ramazan’da ibadete hazır! İç mekan iskele kurulumu tamamlandı
Ayasofya-i Kebir Camii’nde yürütülen restorasyon çalışmalarında önemli bir aşama tamamlandı. Çatı onarımı kapsamında kurulan iskele sistemi, caminin iç mekanındaki tarihi yüzeylere sabitleme yapılmadan tamamlandı.

Ayasofya-i Kebir Camii Ramazan’da ibadete hazır! İç mekan iskele kurulumu tamamlandı

İç mekanda, iskele kurulumu için kullanılan iş makineleri, görevlerini tamamladıktan sonra özel tasarlanmış rampa ve köprü sistemleriyle yapıya zarar verilmeden güvenle tahliye edildi. Bilim Kurulu tarafından süreç boyunca yapılan kesintisiz izlemelerde zeminde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Gelinen aşamayla birlikte Ayasofya, Ramazan ayı öncesinde daha geniş bir ibadet alanıyla hazır hale geldi.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, yürütülen sürece ilişkin değerlendirmesinde, “Tüm süreç planlandığı gibi hasarsız, başarıyla tamamlandı. Burası bizim gözbebeğimiz, ecdadımızın mirası. Bilim Kurulu kararları dışında bir karar vermemiz mümkün değil. Geldiğimiz bu aşamayla birlikte restorasyonda önemli bir eşiği geçtik, Ayasofya Ramazan’a hazır,” ifadelerini kullandı. Aksu ayrıca Ayasofya-i Kebir Camii’nin korunmasına yönelik çalışmaların uzun vadeli bir program çerçevesinde devam edeceğini belirterek, “Buranın daha uzun bir restorasyona ihtiyacı var, süreç devam edecek.” dedi.

Ayasofya-i Kebir Camii Ramazan’da ibadete hazır! İç mekan iskele kurulumu tamamlandı

HER AŞAMA TİTİZLİKLE PLANLANDI

Devam eden restorasyon çalışmalarının yalnızca bir onarım süreci olmadığını, depreme karşı güçlendirmeyi de içerdiğini vurgulayan Aksu, dünya mirası niteliğindeki bu eşsiz yapının geleceğe güvenle taşınmasını hedefleyen kapsamlı bir mühendislik ve koruma seferberliği ile yürütüldüğünü belirtti. Tüm sürecin bütünsel projelendirme, ileri düzey yapısal modelleme, detaylı zemin etütleri ve deprem güvenliği analizlerinin tamamlanmasının ardından Bilim Kurulu denetiminde, bilimsel veriler ışığında uygulamaya alındığını ifade etti.

Hazırlanan projeler, Bilim Heyeti ve Koruma Kurulu kararları doğrultusunda hayata geçirilirken her aşama titizlikle planlandı. Bilim Kurulu, Ayasofya gibi eşsiz bir yapıda yürütülen çalışmaların koruma-öncelikli ve en düşük müdahale ilkesiyle ilerlediğini, tarihi dokuya zarar vermemek için üst düzey mühendislik önlemleri uygulandığını, tüm uygulamaların ölçüm, izleme ve bilimsel raporlama süreçleriyle birlikte yürütüldüğünü vurguladı.

Ayasofya-i Kebir Camii Ramazan’da ibadete hazır! İç mekan iskele kurulumu tamamlandı

Restorasyon kapsamında, hem kurşun örtünün yenilenme ihtiyacı hem de kapsamlı güçlendirme çalışmaları nedeniyle kubbe üzerindeki kurşun kaplamaların sökülerek onarılması veya değiştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Eylül 2025’te başlatılan geçici çelik çatı ve platform uygulamaları da aynı hassasiyetle yürütülüyor.

Onaylı projeler doğrultusunda dış cephe ve kubbe üstü çalışmalar eş zamanlı olarak kararlılıkla sürdürülüyor. Ayasofya-i Kebir Camii’nde yürütülen restorasyon ve koruma çalışmaları, Bilim Kurulu denetiminde, Koruma Kurulu kararları doğrultusunda ve bilimsel yöntemlerle devam ederken; ibadet ve ziyaret sürekliliği ile tarihi yapının korunması eş zamanlı olarak titizlikle yürütülmeye devam edecek.

