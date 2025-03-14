Bafra'nın 600 yıllık mirası: Coşkuyla kutlandı!

Samsun'da 600 yıllık köklü geleneği olan "Sele Sepet Top Kandil Şenliği" ile yine unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı. Ramazan ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan bu özel gecede, ilçenin asırlık kültürel mirası farklı etkinliklerle kutlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 600 yıllık gelenek olan "Sele Sepet Top Kandil Şenliği" farklı etkinliklerle kutlandı. İlçenin 6 asırlık kültürel miraslarından biri olan şenlik, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

KANDİL DAĞITILDI

Belediye Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinliğe yaklaşık 5 bine yakın kişi katıldı. Saat 19.45'te Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçesine aileleri ile gelen çocuklara kandil dağıtıldı. Mehter takımı eşliğinde kandillerini yakan çocuklar ve aileleri düzenlenen Fener Alayı eşliğinde Gençlik Caddesi'nden, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Belediye Kültür Merkezi bahçesinde devam eden şenlik boyunca çocuklar ve vatandaşlar, mehteran konseri, Ramazan manisi, Sırık Adam, Hacivat-Karagöz gösterisi gibi renkli gösterilerle gönüllerince eğlendi.

YÜZLERİNİ BOYATTILAR

Kurulan stantlarda, pamuk şeker, Osmanlı şerbeti, patlamış mısır ve şeker ikramının da yapıldığı gecede çocuklar yüzlerini boyatarak geceye renk kattı.