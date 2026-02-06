Bakımevinde korkunç olay! Bir anda alevler içinde kaldı

Kütahya'da faaliyet gösteren engelli bir bakım merkezinde kalan 62 yaşındaki İskender Horuz isimli engelli vatandaş, akşam saatlerinde merkezde yaşanan tedbirsizlik ve ilgisizlik nedeniyle çıkan bir yangında alevlerin içinde kaldı.

Olaya ilişkin paylaşılan görüntülerde; Horuz'un vücudunun tamamen alev aldığı ve yaklaşık beş dakika boyunca müdahale edilmediği öne sürüldü. Alevlerin arasında kalan ve vücudunda ağır yanıklar oluşan Horuz'un Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Özel bakım evi Müdürü Muhammet Kahraman, yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kahraman, İskender Horuz’un akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğunu, bedensel engelli olduğunu ve yaklaşık 11 yıldır kurumlarında kaldığını belirtti. Horuz’un genellikle geç saatlere kadar televizyon izlediğini ifade eden Kahraman, olayın 29 Ocak’ta engelli vatandaşın pantolonundaki etiketi yakmak istemesi sırasında meydana geldiğini aktardı.

"HASTANEYE GİTMEYİ REDDETTİ"

Açıklamaya göre, etiketin polyester olması nedeniyle alevlerin kısa sürede büyümesi sonucu Horuz’un alt giysisi tutuştu. Yangın algılama sisteminin devreye girmesinin ardından bakıcı personelin bir dakika içinde müdahale ederek alevleri söndürdüğü bildirildi. Müdür Kahraman, olayın hemen sonrasında nöbetçi sağlık personelinin ilk müdahaleyi yaptığını, ancak Horuz’un hastaneye sevki kabul etmediğini ve bu durumun tutanak altına alındığını ifade etti. Daha önceki yıllarda da hastaneye gitmeyi reddettiğine dair kayıtların bulunduğunu belirten Kahraman, ertesi gün engelli vatandaşın ikna edilerek hastaneye sevkinin sağlandığını kaydetti. Hastanede olayın adli vaka olarak kayda alındığını dile getiren Kahraman, Horuz’un polise verdiği ifadede yanık olayının pantolon etiketini yakmaya çalışırken meydana geldiğini ve kimseden şikâyetçi olmadığını söylediğini aktardı.

"ÜZERİNE YANICI MADDE DÖKÜLMEDİ"

Sosyal medyada ve bazı haberlerde yer alan "üzerine alkol veya kolonya döküldüğü" iddialarını da reddeden Kahraman, bakım merkezinde son altı aya ait güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğunu belirterek, idari ve adli soruşturma kapsamında görüntülerin inceleneceğini ifade etti. Kahraman, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde personelin güldüğü veya olay anında müdahale etmediği yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını, paylaşılan videoların güvenlik kameralarının cep telefonu ile kaydedilmesi sırasında oluşan dış sesler içerdiğini ve görüntülerin manipüle edildiğini savundu. Olayla ilgili hem idari hem de adli soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.