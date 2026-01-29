Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Barış antlaşması gibi şartlar! Ev sahibinin kiracıdan istedikleri şoke etti: Tam 3 sayfa

Bir ilan sitesinde verilen kiralık ev ilanı şaşkına çevirdi. Denizli'de evini kiraya vermek isteyen bir ev sahibi tam 3 sayfa süren şartlarını sıraladı. İlan sosyal medyada gündeme otururken, şartlar arasında çocuk maddesinin bile olması dikkat çekti. "Kiranın 2 gün gecikmesi durumunda ihtarname gönderilecektir" ifadesi ise yorum yağmuruna tutuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Barış antlaşması gibi şartlar! Ev sahibinin kiracıdan istedikleri şoke etti: Tam 3 sayfa
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 08:20
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 09:36

'nin ilçesinde evini kiraya vermek isteyen bir vatandaşın bir sitesine verdiği ilan görenleri şaşkına çevirdi. 3+1 daire için 35 bin lira kira isteyen ev sahibinin istekleri kira ile bitmedi. Dairesini kiraya vereceği ailede aradığı özellikleri tek tek sıralayan ev sahibinin istekleri şoke etti. Çocuk, sigara ve kirli bulaşığın tezgaha konulmasına bile dikkat edilmesi gerektiğini bildiren liste herkesi dumura uğrattı.

Barış antlaşması gibi şartlar! Ev sahibinin kiracıdan istedikleri şoke etti: Tam 3 sayfa

KİRLİ BULAŞIKLARI TEZGAHA KOYMAK YASAK

İşte ev sahibinin kiracıdan istediği bazı :

Sadece resmi evli olan aileye verilecektir.
Kiracı olacak bireylerin en az bir tanesinin memur olma zorunluluğu vardır.
En fazla 1 çocuğu bulunan aileye verilecektir.
Evde sigara içmek yasaktır. Aile bireyleri kesinlikle sigara içmeyen kişiler olmalıdır. Eve misafir geldiğinde sigarayı balkonda içebilir.
Kiranın 2 gün gecikmesi durumunda ihtarname gönderilecektir.
Tezgah üzerinde kirli bulaşık konulmaması tezgahın ıslak bırakılmaması zorunludur.
Ev sahibi 50 gün aralıklarla daireyi kiracının müsait olduğu bir zamanda kontrol amaçlı 15 dakika ziyaret edecektir.

Barış antlaşması gibi şartlar! Ev sahibinin kiracıdan istedikleri şoke etti: Tam 3 sayfa
Barış antlaşması gibi şartlar! Ev sahibinin kiracıdan istedikleri şoke etti: Tam 3 sayfa
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatlarında böyle yükseliş görülmedi! Fed faiz kararı sonrası rekor üstüne rekor
Baklava kutusundan paralar çıkmıştı! Manavgat Belediyesi davasında başkanla birlikte aynı kelimeyle savundular
Dolar ve euro günü yükselişle açtı! İşte 29 Ocak 2026 güncel döviz kurları
ETİKETLER
#denizli
#şartlar
#pamukkale
#ev kiralama
#Bayi İlanı
#Asılsız Talepler
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.