Barış antlaşması gibi şartlar! Ev sahibinin kiracıdan istedikleri şoke etti: Tam 3 sayfa

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evini kiraya vermek isteyen bir vatandaşın bir sitesine verdiği ilan görenleri şaşkına çevirdi. 3+1 daire için 35 bin lira kira isteyen ev sahibinin istekleri kira ile bitmedi. Dairesini kiraya vereceği ailede aradığı özellikleri tek tek sıralayan ev sahibinin istekleri şoke etti. Çocuk, sigara ve kirli bulaşığın tezgaha konulmasına bile dikkat edilmesi gerektiğini bildiren liste herkesi dumura uğrattı.

KİRLİ BULAŞIKLARI TEZGAHA KOYMAK YASAK

İşte ev sahibinin kiracıdan istediği bazı şartlar:

Sadece resmi evli olan aileye verilecektir.

Kiracı olacak bireylerin en az bir tanesinin memur olma zorunluluğu vardır.

En fazla 1 çocuğu bulunan aileye verilecektir.

Evde sigara içmek yasaktır. Aile bireyleri kesinlikle sigara içmeyen kişiler olmalıdır. Eve misafir geldiğinde sigarayı balkonda içebilir.

Kiranın 2 gün gecikmesi durumunda ihtarname gönderilecektir.

Tezgah üzerinde kirli bulaşık konulmaması tezgahın ıslak bırakılmaması zorunludur.

Ev sahibi 50 gün aralıklarla daireyi kiracının müsait olduğu bir zamanda kontrol amaçlı 15 dakika ziyaret edecektir.