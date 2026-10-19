İstanbul Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen bina yıkımı, hafızalardan silinmeyecek ve görenleri tebessüm ettirecek sıra dışı bir görüntüye sahne oldu. Yıkım ekiplerinin koca binayı yerle bir ettiği çalışmanın ardından geriye sadece 3'üncü katın duvarında asılı kalan bir klozet kaldı. Yan binanın dış cephesine adeta monte edilmiş gibi duran klozet, mahalle sakinlerinin ve yoldan geçenlerin ilgi odağı haline geldi.

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HABERİN ÖZETİ Binadan geriye bir tek havada asılı kalan klozet kaldı: Bayrampaşa'da dönüp bir daha baktıran görüntü İstanbul Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın geriye sadece üçüncü katında asılı kalan bir klozetin kalması, görenleri şaşırttı. Yıkım çalışmasının ardından geriye sadece 3'üncü katın duvarında asılı kalan bir klozet kaldı. Yan binanın dış cephesine monte edilmiş gibi duran klozet, mahalle sakinlerinin ve yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Sosyal medyada kısa sürede viral olan ve havadan dronla da görüntülenen klozet, vatandaşların cep telefonlarına sarılmasına neden oldu. Mahalle sakinlerinden Hasan Aktaş, durumun kepçe operatörünün mizah anlayışı olabileceğini belirtti.



Sosyal medyada kısa sürede viral olan ve havadan dronla da görüntülenen "asılı klozet", çevreden geçen vatandaşların cep telefonlarına sarılmasına neden oldu. Yıkım alanından geçenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, ortaya çıkan manzara mizah dolu yorumları da beraberinde getirdi.

"KEPÇE OPERATÖRÜNÜN MİZAH ANLAYIŞI BU"

Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını dile getiren mahalle sakinlerinden Hasan Aktaş, durumun kepçe operatörünün ince bir esprisi olabileceğini belirterek "Bina birkaç gün önce yıkıldı. Sosyal medyada da sürekli karşımıza çıkıyor, çok fazla paylaşım var. Enteresan yorumlar yapılıyor. Sanırım kepçe operatörü arkadaşımızın mizah anlayışı bu. Yoksa isteseydi koskoca binayı yıktı, onu da oradan rahatlıkla alırdı. Çok ilginç ve komik yorumlar var. İnsanların inanılmaz derecede dikkatini çekiyor, gören herkes telefonunu çıkarıp fotoğraf ve video çekiyor" dedi.