Maltepe'de enkaz altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti: Ailenin acı dolu bekleyişi yürek dağladı

Maltepe'de dün sabah saatlerinde çöken 7 katlı binada enkaz altında hayatlarını kaybeden Ahmet Muhammet İnan ve Zeynep İnan'ın kardeş oldukları öğrenilirken, facia esnasında Trabzon'da olan anne babanın enkaz önündeki bekleyişleri yürekleri dağladı. Öte yandan enkaz altındaki son vatandaşın da cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte çalışmaların saat 06.15'te resmen sona erdiği duyuruldu.