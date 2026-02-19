Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Bir adım atıp bir dakika farkla iftar açıyorlar! Ambartepe ve Şentepe mahallelerinin sırrı

Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçe merkezine 24 kilometre mesafedeki Şentepe Mahallesi, Ramazan ayında ilginç bir özellikleriyle dikkati çekiyor. Her iki mahallenin sınırları 7 metre genişliğindeki yolla ayrılırken yolun yarısı Samsun, yarısı ise Ordu topraklarında. Durum böyle olunca mahalle sakinleri iftarlarını kimi zaman birer dakika farkla açıyor.

Bir adım atıp bir dakika farkla iftar açıyorlar! Ambartepe ve Şentepe mahallelerinin sırrı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
19:42
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
19:42

Türkiye'de eşi ve benzeri bulunmayan, Karadeniz fıkrası gibi olan Ambartepe Mahallesi ile Şentepe Mahallesi'nin ilginç öyküsü yüzleri gülümsetiyor.

Bir adım atıp bir dakika farkla iftar açıyorlar! Ambartepe ve Şentepe mahallelerinin sırrı

'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile 'nun İkizce ilçe merkezine 24 kilometre mesafedeki Şentepe Mahallesi'nin sınırları, 7 metre genişliğindeki bir yol ile ayrılıyor. Bölgede her iki şehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun topraklarında, diğer bir tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor.

Bir adım atıp bir dakika farkla iftar açıyorlar! Ambartepe ve Şentepe mahallelerinin sırrı

İFTARLARI BİRER DAKİKA FARKLA AÇIYORLAR

Durum böyle olunca her iki mahallede bulunan camilerden ezan sesi kimi zaman 1-2 dakika arayla yükseliyor. Karşı komşularını aramak istediklerinde şehirlerarası kodu girmek zorunda kalan mahalleliler, iftarlarını da kimi zaman birer dakika farkla açıyor. Bölgede bulunan 2 caminin arası yaklaşık 100 metre olsa da, Ordu tarafında ikamet edenler, Samsun bölgesinde yaşayanlara göre 1 dakika daha erken iftarını açabiliyor.

İFTAR SOFRALARINDA BULUŞACAKLAR

Bu sene Ramazan ayının ilk 4 gününde aynı dakikada iftarlarını yapacak olan mahalleliler, geri kalan günlerde ise birer dakika farkla açacaklar. Ancak Ramazan ayı boyunca düzenlenecek olan iftar sofralarında buluşacak olan Samsun ve Ordulu vatandaşlar, aynı anda iftarlarını yapacaklar.

Bir adım atıp bir dakika farkla iftar açıyorlar! Ambartepe ve Şentepe mahallelerinin sırrı

Ordu İkizce Şentepe Mahalle Muhtarı Engin Arslan, "Buranın bir tarafı Samsun Terme, diğer taraf Ordu İkizce ilçesine bağlı. Meridyen farklarından dolayı ilk 4 gün aynı anda iftar açacağız, Sonraki günlerde birer dakika arayla iftar açılacak. Bu da buranın güzelliği. Geçen yıl 2 Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından düzenlenen iftar programı vardı, aynısı bu sene de tekrarlanacak. Burada artık binalar giydirilip boyanacak. İnşallah buranın şekli daha güzel olacak. Bizden taraf mor beyaz, Samsun tarafı kırmızı beyaz renklere hakim olacak. Güzel bir çalışma olacak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Bir adım atıp bir dakika farkla iftar açıyorlar! Ambartepe ve Şentepe mahallelerinin sırrı

Ordu tarafında ikamet eden ancak Samsun tarafında bakkal dükkanı bulunan Fahrettin Kışla, "Bizim için zor olmuyor. Burada Ordu ile Samsun arasında 1 dakika fark var, Ordu tarafı daha erken okunuyor. Biz bu duruma alıştık, bizim için fark etmiyor. Burada dahili telefonların alan kodları da farklı" diye konuştu.

