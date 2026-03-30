Bugün TV’de neler var? 30 Mart 2026 Pazartesi yayın akışı!

30 Mart 2026 Pazartesi günü televizyon kanallarının yayın akışı izleyenler tarafından merak edildi. Arama motorlarında merakla sorulan sorulardan biri ‘Bu akşam TV’de hangi diziler var?' oldu. İşte 30 Mart 2026 Pazartesi yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi akşamlarının dizileri merakla takip edilmeye başlandı. Özellikle haftanın ilk iş gününün akşamında ekran başına geçen izleyiciler, hangi yapımların yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV kanallarının sevilen dizilerinin olup olmadığı merak edildi. İzleyiciler, favori dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmamak adına kanalların yayın akışlarını kontrol etmeye yöneldi. Kanallar dizi, film, haber ve özel programlarıyla izleyicisinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

TGRT HABER YAYIN AKIŞI

07:00 - Günaydın Türkiye

09:45 - Hayatın İçinden

10:00 - Haberin İçinden

11:15 - Emlak Dünyası

11:45 - Hayatın İçinden

12:45 - Hayatın İçinden

13:00 - Gün Ortası

13:45 - Hayatın İçinden

14:00 – Günün İçinden

14:45 - Hayatın İçinden

15:00 - Gündem

15:45 - Hayatın İçinden

16:00 – Gündem

16:45 - Hayatın İçinden

17:00 - Dünyada Bugün

17:30 - Pınar Ardor Işık ile Bu Akşam

19:45 - Ana Haber Bülteni

21:00 - Medya Kritik

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:43 – İstiklal Marşı

05:45 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:40 - Kalk Gidelim

09:15 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:00 - Benim Adım Melek

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Cennetin Çocukları

00:15 - Yerli Dizi (Tekrar)

03:15 – Benim Adım Melek

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Küçük Ağa

09:00 - Neler Oluyor Hayatta

11:00 – Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 – Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Uzak Şehir

00:15 - Güller ve Günahlar

03:00 - Gelinim Mutfakta

05:00 - Zalim İstanbul

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 - Sandık Kokusu

09:30 - Siyah Kalp

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güldür Güldür Show

00:15 - Gece Hattı

01:15 – Kızılcık Şerbeti

03:45 – Resimdeki Sevgili

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Sefirin Kızı

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - Erkenci Kuş

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema

22:30 – Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema

00:30 - Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema

02:30 - Sefirin Kızı

05:00 - Aramızda Kalsın

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 - Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber (Canlı)

20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 – A.B.İ.

00:30 – Gözleri KaraDeniz

05:40 - Aile Saadeti

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 - Gel Konuşalım

12:30 - Survivor Ekstra (Canlı)

16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – Türkiye- Romanya (Canlı)

22:15 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 – Gel Konuşalım

04:30 - Oynat Bakalım

05:30 - Tuzak

NOW YAYIN AKIŞI