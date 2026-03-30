Bugün TV’de neler var? 30 Mart 2026 Pazartesi yayın akışı!
30 Mart 2026 Pazartesi günü televizyon kanallarının yayın akışı izleyenler tarafından merak edildi. Gün boyunca ekran başında vakit geçirmek isteyen seyirciler, kanalların program listelerini yakından takip etmeye başladı. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak diziler ve programlar büyük ilgi gördü. Arama motorlarında ‘Bu akşam TV’de hangi diziler var?’ sorusu araştırılmaya başlandı. İzleyiciler favori yapımlarını kaçırmamak için yayın akışını kontrol ederken, prime time kuşağındaki rekabet de dikkat çekti. İşte 30 Mart 2026 Pazartesi yayın akışı!
HABERİN ÖZETİ
Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
TGRT HABER YAYIN AKIŞI
07:00 - Günaydın Türkiye
09:45 - Hayatın İçinden
10:00 - Haberin İçinden
11:15 - Emlak Dünyası
11:45 - Hayatın İçinden
12:45 - Hayatın İçinden
13:00 - Gün Ortası
13:45 - Hayatın İçinden
14:00 – Günün İçinden
14:45 - Hayatın İçinden
15:00 - Gündem
15:45 - Hayatın İçinden
16:00 – Gündem
16:45 - Hayatın İçinden
17:00 - Dünyada Bugün
17:30 - Pınar Ardor Işık ile Bu Akşam
19:45 - Ana Haber Bülteni
21:00 - Medya Kritik
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:43 – İstiklal Marşı
05:45 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:40 - Kalk Gidelim
09:15 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:00 - Benim Adım Melek
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Cennetin Çocukları
00:15 - Yerli Dizi (Tekrar)
03:15 – Benim Adım Melek
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Küçük Ağa
09:00 - Neler Oluyor Hayatta
11:00 – Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 – Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Uzak Şehir
00:15 - Güller ve Günahlar
03:00 - Gelinim Mutfakta
05:00 - Zalim İstanbul
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 - Sandık Kokusu
09:30 - Siyah Kalp
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güldür Güldür Show
00:15 - Gece Hattı
01:15 – Kızılcık Şerbeti
03:45 – Resimdeki Sevgili
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Sefirin Kızı
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 - Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema
22:30 – Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema
00:30 - Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema
02:30 - Sefirin Kızı
05:00 - Aramızda Kalsın
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – ATV Ana Haber (Canlı)
20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 – A.B.İ.
00:30 – Gözleri KaraDeniz
05:40 - Aile Saadeti
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 - Gel Konuşalım
12:30 - Survivor Ekstra (Canlı)
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – Türkiye- Romanya (Canlı)
22:15 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm