Yaşam
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Bugün TV’de neler var? 30 Mart 2026 Pazartesi yayın akışı!

30 Mart 2026 Pazartesi günü televizyon kanallarının yayın akışı izleyenler tarafından merak edildi. Gün boyunca ekran başında vakit geçirmek isteyen seyirciler, kanalların program listelerini yakından takip etmeye başladı. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak diziler ve programlar büyük ilgi gördü. Arama motorlarında ‘Bu akşam TV’de hangi diziler var?’ sorusu araştırılmaya başlandı. İzleyiciler favori yapımlarını kaçırmamak için yayın akışını kontrol ederken, prime time kuşağındaki rekabet de dikkat çekti. İşte 30 Mart 2026 Pazartesi yayın akışı!

Bugün TV’de neler var? 30 Mart 2026 Pazartesi yayın akışı!
30 Mart 2026 Pazartesi günü televizyon kanallarının yayın akışı izleyenler tarafından merak edildi. Arama motorlarında merakla sorulan sorulardan biri ‘Bu akşam TV’de hangi var?' oldu. İşte 30 Mart 2026 Pazartesi yayın akışı!

HABERİN ÖZETİ

Bugün TV’de neler var? 30 Mart 2026 Pazartesi yayın akışı!

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
30 Mart 2026 Pazartesi günü televizyon kanallarının yayın akışı ve hangi dizilerin ekranda olacağı merak ediliyor.
Pazartesi akşamı yayınlanacak diziler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor.
TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV gibi kanalların yayın akışları kontrol ediliyor.
Haberde TGRT Haber, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8 ve NOW TV'nin yayın akışlarına yer verilmiştir.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi akşamlarının dizileri merakla takip edilmeye başlandı. Özellikle haftanın ilk iş gününün akşamında ekran başına geçen izleyiciler, hangi yapımların yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV kanallarının sevilen dizilerinin olup olmadığı merak edildi. İzleyiciler, favori dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmamak adına kanalların yayın akışlarını kontrol etmeye yöneldi. Kanallar dizi, film, haber ve özel programlarıyla izleyicisinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Bugün TV’de neler var? 30 Mart 2026 Pazartesi yayın akışı!

TGRT HABER YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Günaydın Türkiye
  • 09:45 - Hayatın İçinden
  • 10:00 - Haberin İçinden
  • 11:15 - Emlak Dünyası
  • 11:45 - Hayatın İçinden
  • 12:45 - Hayatın İçinden
  • 13:00 - Gün Ortası
  • 13:45 - Hayatın İçinden
  • 14:00 – Günün İçinden
  • 14:45 - Hayatın İçinden
  • 15:00 - Gündem
  • 15:45 - Hayatın İçinden
  • 16:00 – Gündem
  • 16:45 - Hayatın İçinden
  • 17:00 - Dünyada Bugün
  • 17:30 - Pınar Ardor Işık ile Bu Akşam
  • 19:45 - Ana Haber Bülteni
  • 21:00 - Medya Kritik
Bugün TV’de neler var? 30 Mart 2026 Pazartesi yayın akışı!

TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 05:43 – İstiklal Marşı
  • 05:45 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 06:40 - Kalk Gidelim
  • 09:15 - Adını Sen Koy
  • 10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - Seksenler
  • 14:00 - Benim Adım Melek
  • 17:45 - Lingo Türkiye
  • 19:00 – Ana Haber (Canlı)
  • 19:55 - İddiaların Aksine
  • 20:00 - Cennetin Çocukları
  • 00:15 - Yerli Dizi (Tekrar)
  • 03:15 – Benim Adım Melek
Bugün TV’de neler var? 30 Mart 2026 Pazartesi yayın akışı!

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Küçük Ağa
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 – Yaprak Dökümü
  • 14:00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:45 – Arka Sokaklar
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Uzak Şehir
  • 00:15 - Güller ve Günahlar
  • 03:00 - Gelinim Mutfakta
  • 05:00 - Zalim İstanbul
Bugün TV’de neler var? 30 Mart 2026 Pazartesi yayın akışı!

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:30 - Sandık Kokusu
  • 09:30 - Siyah Kalp
  • 12:30 – Gelin Evi
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Güldür Güldür Show
  • 00:15 - Gece Hattı
  • 01:15 – Kızılcık Şerbeti
  • 03:45 – Resimdeki Sevgili
Bugün TV’de neler var? 30 Mart 2026 Pazartesi yayın akışı!

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Sefirin Kızı
  • 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - Erkenci Kuş
  • 19:00 – Star Haber (Canlı)
  • 20:00 – Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema
  • 22:30 – Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema
  • 00:30 - Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema
  • 02:30 - Sefirin Kızı
  • 05:00 - Aramızda Kalsın
Bugün TV’de neler var? 30 Mart 2026 Pazartesi yayın akışı!

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – ATV Gün Ortası
  • 14:00 - Mutfak Bahane
  • 16:00 - Esra Erol'da
  • 19:00 – ATV Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?
  • 00:20 – A.B.İ.
  • 00:30 – Gözleri KaraDeniz
  • 05:40 - Aile Saadeti
Bugün TV’de neler var? 30 Mart 2026 Pazartesi yayın akışı!

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - Gel Konuşalım
  • 12:30 - Survivor Ekstra (Canlı)
  • 16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 – Türkiye- Romanya (Canlı)
  • 22:15 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
  • 00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 – Gel Konuşalım
  • 04:30 - Oynat Bakalım
  • 05:30 - Tuzak
Bugün TV’de neler var? 30 Mart 2026 Pazartesi yayın akışı!

NOW YAYIN AKIŞI

  • 07:30 - İlk Bakış
  • 08:00 – Çalar Saat
  • 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - Yasak Elma
  • 13:30 - En Hamarat Benim
  • 16:30 – Doktor: Başka Hayatta
  • 19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı
  • 23:30 – Kıskanmak
  • 02:30 - Doktor: Başka Hayatta
  • 05:00 - Yasak Elma
  • 06:00 – Karagül

