Bursa'da emekli polisin esrarengiz kaybı! Gece yarısı zil çaldı, sonrası meçhul... Sırra kadem bastı

Osmangazi ilçesine bağlı Selamet Mahallesi'nde yaşanan esrarengiz kayıp dikkat çekti. 3 katlı binanın 3'üncü katında eşiyle birlikte yaşayan 3 çocuk ve 5 torun sahibi 77 yaşındaki Ali Fuat Uzunoğlu gece yarısı çalan zile bakmak için uyandı. Kapıyı çalan kişi ile konuşmak için inen yaşlı adam o günden sonra sırra kadem bastı. Ali Fuat Uzunoğlu'nun eşinin çocuklarını arayıp haber vermesinin ardından aile kayı ilanında bulundu. Emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu'nu bulabilmek için 3 ayrı şubeden özel ekiplerin araştırma yaptığı bildirildi.

ZİLİ KİM YA DA KİMLER ÇALDI

Anne ve babasının üç katlı binanın en üst katında yaşadıklarını, orta katın boş olduğu ve alt katının dükkan olduğu; binada anne ve babasından başka kimsenin oturmadığını belirten Murat Uzunoğlu, "Babam zilin çalması üzerine pencereden bakmış ve kimseyi göremeyince anneme 'ben kim diye bakıp geliyorum' demiş. Bir tek aşağıya indiğini biliyoruz. O andan sonra bir daha babamı görmedik. Zili kim ya da kimler çaldı, kapının önünde kim vardı, araç var mıydı, yok muydu bilmiyoruz. Kimse görmemiş. Telefonunu da evde bırakmış ekipler evde aranması gereken her yeri aradılar alttaki boş daire ve dükkanı kontrol ettiler ama babamın izine halen rastlanmadı" dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Murat Uzunoğlu, "İnsaniyet namına, babamı gören ya da yerini bilenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ya da +90 505 335 42 23, +90 545 636 55 79, +90 505 776 35 60 numaralı telefonlara bilgi versin" dedi.