Bursa'da korku dolu anlar! Yatalak adam alevlerin arasında kaldı

Bugün saat 14.00 sularında Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 192. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katından yükselen dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İçeride yatalak bir vatandaşın olduğunun ihbar edilmesi üzerine ekipler zamanla yarıştı, ancak yapılan müdahalelere rağmen acı haber geldi.

ALEVLER BİR ANDA KAPLADI

Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede Mehmet Çolak’ın yalnız yaşadığı daireyi sardı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun duman altındaki binaya girerek yangını kontrol altına aldı. Ancak itfaiye ve sağlık ekiplerinin içeriye girdiğinde karşılaştığı manzara mahalleliyi yasa boğdu.

SADIK DOSTUYLA BİRLİKTE CAN VERDİ

Yapılan kontrollerde, yatalak olması nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlı olan 52 yaşındaki Mehmet Çolak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesinde, Çolak’ın yanından ayırmadığı kedisinin de sahibiyle birlikte can verdiği tespit edildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın nedeniyle mahallede büyük panik yaşanırken, Cumhuriyet Savcılığı trajik olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı. Çolak’ın cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yangının kesin çıkış nedeni, itfaiye uzmanlarının hazırlayacağı detaylı raporun ardından netleşecek.