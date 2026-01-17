Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Bursa'da korku dolu anlar! Yatalak adam alevlerin arasında kaldı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 4 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangın facia ile sonuçlandı. Evde mahsur kalan 52 yaşındaki yatalak Mehmet Çolak ve kedisi, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.01.2026
15:37
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
15:37

Bugün saat 14.00 sularında Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 192. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katından yükselen dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İçeride yatalak bir vatandaşın olduğunun ihbar edilmesi üzerine ekipler zamanla yarıştı, ancak yapılan müdahalelere rağmen acı haber geldi.

Bursa'da korku dolu anlar! Yatalak adam alevlerin arasında kaldı

ALEVLER BİR ANDA KAPLADI

Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede Mehmet Çolak’ın yalnız yaşadığı daireyi sardı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun duman altındaki binaya girerek yangını kontrol altına aldı. Ancak itfaiye ve sağlık ekiplerinin içeriye girdiğinde karşılaştığı manzara mahalleliyi yasa boğdu.

Bursa'da korku dolu anlar! Yatalak adam alevlerin arasında kaldı

SADIK DOSTUYLA BİRLİKTE CAN VERDİ

Yapılan kontrollerde, yatalak olması nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlı olan 52 yaşındaki Mehmet Çolak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesinde, Çolak’ın yanından ayırmadığı kedisinin de sahibiyle birlikte can verdiği tespit edildi.

Bursa'da korku dolu anlar! Yatalak adam alevlerin arasında kaldı

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın nedeniyle mahallede büyük panik yaşanırken, Cumhuriyet Savcılığı trajik olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı. Çolak’ın cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yangının kesin çıkış nedeni, itfaiye uzmanlarının hazırlayacağı detaylı raporun ardından netleşecek.

Bursa'da korku dolu anlar! Yatalak adam alevlerin arasında kaldı
