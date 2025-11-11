Menü Kapat
Çalışmayan motorunu ateşe verdi! Karşısına geçip alevleri keyifle izledi

Denizli'de arıza yapan motosikletini çalıştıramayan vatandaş öfkesine hakim olmayarak aracını ateşe verdi. Dakikalarca çalıştırmaya uğraştığı motosikletini bir anda yakan vatandaş daha sonra alevlerin karşısına geçip çıkardığı yangını izledi.

Çalışmayan motorunu ateşe verdi! Karşısına geçip alevleri keyifle izledi
'de elektrikli motosikleti yapan sürücü, dakikalarda çaba harcamasına rağmen motosikleti çalıştırmayı başaramadı. Öfkeye kapılan sürücü, akaryakıt istasyonundan benzin alıp gelerek, yolun ortasındaki motosikletinin üzerine döküp ateşe verdi.

Çalışmayan motorunu ateşe verdi! Karşısına geçip alevleri keyifle izledi

KARŞISINA GEÇİP İZLEDİ

Saniyeler içerisinde alevler içerisinde kalan motosikletinin karşısına geçip oturan sürücü, yanan aracını izledi. Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını, kısa sürede söndürdü.

Çalışmayan motorunu ateşe verdi! Karşısına geçip alevleri keyifle izledi

"SEN NE YAPTIN BE DAYI"

Yanan motosikleti cep telefonuyla görüntüleyen sürücüler, arızadan dolayı çalıştırmadığı motosikletini ateşe veren sürücüye, "Sen ne yaptın be dayı" diyerek seslendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

