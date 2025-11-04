Kendini kilitledi, evi ateşe verdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kendini kilitledikten sonra evi ateşe veren bir şahıs, ekipler tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Baki Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları olan bir şahıs kendini kilitlediği evini ateşe verdi.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin içindeki şahıs, ekiplerin müdahalesi ile balkondan itfaiye aracıyla çıkarılırken, çıkan yangın da kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yanan evden çıkarılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.