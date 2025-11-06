Ciple Tofaş kafaya kafaya girdi! 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kategoriler
Hatay Dörtyol ilçesinde cadde üzerinde yer alan kavşakta cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların ikisinde de hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anıysa anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.