Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Çöp evde yaşayan adamı görenler kahroldu! Kapıyı açınca içeriden dram çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 60 yaşındaki S.K., bir yıldır dışarı adım atmadığı evinde bir kamyon çöpün arasında bitkin halde bulundu. Ekipler yaşlı adamı barınma merkezine yerleştirdi.

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 16:58

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanda yaşayanlar, ikinci kattaki daireden yayılan ağır kokular ve daire sakini S.K.’den haber alamamaları üzerine durumu EKİPLERE bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler kapıyı açtıklarında, tavana kadar yükselen çöp yığınları ve bu yığınların arasında bitkin halde bulunan yaşlı adamla karşılaştı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ikinci kattaki bir dairede yaşayan ve haber alınamayan S.K. isimli yaşlı adamın, dairenin içinin tavana kadar yükselen çöplerle dolu olduğu ve kendisinin de bitkin halde bulunduğu ortaya çıktı.
Apartman sakinleri, S.K.'den haber alamayınca ekiplere bildirdi.
Ekipler daireye girdiklerinde tavana kadar yükselen çöp yığınları ve bitkin halde yaşlı adamla karşılaştı.
S.K.'nin yaklaşık bir yıldır evinden hiç çıkmadığı ve hareket kabiliyetinin kısıtlandığı tespit edildi.
Sağlık kontrollerinin ardından S.K. koruma altına alınarak belediyeye ait bir barınma merkezine yerleştirildi.
Ekipler tarafından evden kamyonlar dolusu çöp çıkarılarak imha edildi ve ev dezenfekte edildi.
S.K.'nin yaklaşık 1,5 yıl önce icra yoluyla kaybettiği dairesinden hiç ayrılmadığı öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
BİR YILDIR EVDEN ÇIKMAMIŞ

Eşini 20 yıl önce kaybeden ve iki çocuğu farklı şehirlerde yaşayan S.K.’nın yaklaşık bir yıldır evinden hiç çıkmadığı tespit edildi. Sağlık sorunları ve sık sık bayılması nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan yaşlı adamın bu süreçteki temel ihtiyaçlarının, kapısına yemek bırakan komşuları ile belediye ekipleri tarafından karşılandığı öğrenildi.

YAŞLI ADAM KORUMA ALTINA ALINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edilen S.K., sağlık kontrollerinin ardından belediyeye ait bir barınma merkezine yerleştirilerek koruma altına alındı.

ÇÖPLER İMHA EDİLDİ

Adrese ayrıca Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Temizlik çalışması başlatan ekipler, uzun uğraşlar sonucunda evden kamyonlar dolusu çöp çıkardı. Toplanan atıklar imha edilmek üzere götürülürken, tamamen temizlenen ev ilaçlanarak dezenfekte edildi. Öte yandan S.K.’nın, yaklaşık 1,5 yıl önce icra yoluyla kaybettiği dairesinden hiç ayrılmadığı da ortaya çıktı.

"BİR SENEDİR DIŞARI ÇIKMIYORUM"

Ayakta durmakta zorlandığını ve rahatsızlığından dolayı çöpe gidemediğini söyleyen S.K., "Ayakta uzun süre durunca bayılıyorum. Ayakta uzun süre duramıyorum. Çocuklarımdan bir tanesi Bursa'da evlendi, diğeri Ankara’da çalışıyor. Ara sıra geliyorlar. Bir senedir dışarı çıkmıyorum. Allah razı olsun belediye ve komşular yemek getiriyor ama birçoğunu yiyemiyorum. Çöpe gidemiyorum. Yaşlılar için bir yer varmış galiba, beni öyle bir yere yerleştirme imkanları olursa iyi olur" dedi.

