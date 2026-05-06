Çöp evde yaşayan adamı görenler kahroldu! Kapıyı açınca içeriden dram çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanda yaşayanlar, ikinci kattaki daireden yayılan ağır kokular ve daire sakini S.K.’den haber alamamaları üzerine durumu EKİPLERE bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler kapıyı açtıklarında, tavana kadar yükselen çöp yığınları ve bu yığınların arasında bitkin halde bulunan yaşlı adamla karşılaştı.
Eşini 20 yıl önce kaybeden ve iki çocuğu farklı şehirlerde yaşayan S.K.’nın yaklaşık bir yıldır evinden hiç çıkmadığı tespit edildi. Sağlık sorunları ve sık sık bayılması nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan yaşlı adamın bu süreçteki temel ihtiyaçlarının, kapısına yemek bırakan komşuları ile belediye ekipleri tarafından karşılandığı öğrenildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edilen S.K., sağlık kontrollerinin ardından belediyeye ait bir barınma merkezine yerleştirilerek koruma altına alındı.
Adrese ayrıca Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Temizlik çalışması başlatan ekipler, uzun uğraşlar sonucunda evden kamyonlar dolusu çöp çıkardı. Toplanan atıklar imha edilmek üzere götürülürken, tamamen temizlenen ev ilaçlanarak dezenfekte edildi. Öte yandan S.K.’nın, yaklaşık 1,5 yıl önce icra yoluyla kaybettiği dairesinden hiç ayrılmadığı da ortaya çıktı.
Ayakta durmakta zorlandığını ve rahatsızlığından dolayı çöpe gidemediğini söyleyen S.K., "Ayakta uzun süre durunca bayılıyorum. Ayakta uzun süre duramıyorum. Çocuklarımdan bir tanesi Bursa'da evlendi, diğeri Ankara’da çalışıyor. Ara sıra geliyorlar. Bir senedir dışarı çıkmıyorum. Allah razı olsun belediye ve komşular yemek getiriyor ama birçoğunu yiyemiyorum. Çöpe gidemiyorum. Yaşlılar için bir yer varmış galiba, beni öyle bir yere yerleştirme imkanları olursa iyi olur" dedi.