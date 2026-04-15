Çorum-Laçin hattında yeni dönem! Bakan Uraloğlu duyurdu: 'Yarım saatlik yol 15 dakikaya düştü'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan kritik güzergâhtaki Kırkdilim Tünelleri ve Çorum-Laçin Yolu’nun açılış müjdesini verdi. 40 virajlı tehlikeli geçişi tarihe gömen dev proje ile seyahat süresi yarı yarıya düşerken, ekonomiye yıllık 418 milyon liralık dev bir katkı sağlanması hedefleniyor.

Türkiye’nin ulaşım ağındaki en zorlu geçitlerden biri olan Kırkdilim, modern tüneller ve bölünmüş yol standartlarıyla yeniden doğuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum’u stratejik bir kavşak noktası haline getiren 25 kilometrelik Çorum-Laçin yolu ile toplam 4 bin metreyi aşan üç adet çift tüp tünelin resmi açılışının 16 Nisan Perşembe günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Sürücülerin korkulu rüyası olan "40 virajları" devre dışı bırakan proje, bölgedeki sürüş güvenliğini maksimum seviyeye çıkarırken seyahat süresini de 30 dakikadan 15 dakikaya indiriyor.

Bakan Uraloğlu, 25 kilometrelik Çorum-Laçin yolu ve Kırkdilim Tünelleri'ndeki çalışmaları tamamladıklarını açıkladı. Çorum'un İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Doğu Anadolu'yu batıya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şehrimizin D-100 Devlet Yolu'na bağlantısını sağlayan 50,4 kilometrelik Çorum-Laçin-Osmancık yolunun standartlarını yükseltmek için çalışmalara başlamıştık. Bu kapsamda Çorum-Laçin arasında kalan 25 kilometrelik kesimi bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standartlarına yükselttik."

"KIRKDİLİM GEÇİŞİ'NE ÜÇ ÇİFT TÜP TÜNEL İNŞA ETTİK"

Yolun Çorum ile Laçin arasındaki tamamlanan kesiminde yer alan ve 40 viraj ile geçilebilen Kırkdilim mevkii hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Özellikle kış aylarında ulaşımın güçleştiği Kırkdilim Geçişi'ne üç çift tüp tünel inşa ettik. Toplam uzunluğu 4 bin 99 kilometre olan tüneller ile heyelan, kaya düşmesi ve şev stabilitesi gibi risklerin önüne geçtik" dedi.

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında inşa edilen T-1 Tüneli'nin bin 389 kilometre, T-2 Tüneli'nin bin 157 metre ve T-3 Tüneli'nin bin 553 metre olduğunu belirtti.

SEYAHAT SÜRESİ 15 DAKİKA KISALDI

Bakan Uraloğlu, hizmete sunulan 25 kilometrelik kesim ile bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlanarak, ticaret, turizm ve yaşam kalitesinin artırılacağını belirtti. Uraloğlu, "Yolumuz ile Çorum-Laçin arasında seyahat süresi 30 dakikadan 15 dakikaya düştü. Yol ve tüneller ile zamandan 350 milyon lira, akaryakıttan 68 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 418 milyon lira tasarruf da edeceğiz. Ayrıca çevreye zararlı karbon emisyonunu da 3 bin 420 ton azaltacağız" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
1968 Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı'nın son hali yürek burktu! Darülacede'de yaşamını sürdürüyor
Beşiktaş transferde gaza bastı! Fenerbahçe'ye tarihi çalım yolda: 'Kara Kartal' Romelu Lukaku için devreye girdi
Dolandırıcılar Kurban Bayramı avına çıtı! Uzman isimden kritik uyarı
