D-100'de terör estirdi: Makasçı sürücü kamerada!

D-100 Karayolu üzerinde öğle saatlerinde kaydedilen görüntüler, bir sürücünün trafik güvenliğini hiçe saydığını gözler önüne serdi. Silivri güzergahında, İstanbul yönüne doğru ilerleyen bir otomobil sürücüsü, yoğun trafiğe aldırış etmeksizin tehlikeli manevralar yaptı…

İstanbul Silivri D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye düşürdü.Saat 13.30 sıralarında İstanbul istikametinde seyir halinde olan özel bir otomobil, trafiği hiçe sayarak tehlikeli hareketlerde bulundu.

YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ!

Kendi canını ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sürücü, yoğun trafikte makas atarak ilerledi. Tehlikeli hareketler yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki başka bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün ardı ardına yaptığı şerit ihlalleri dikkat çekti.