Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Diyarbakır'da 13 gün önce kaybolmuştu! Her yerde aranan Nimet Kılıç'tan acı haber

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 13 gündür kayıp şizofreni hastası kayıp Nimet Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 13:08

Çınar ilçesi Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi şizofreni hastası Nimet Kılıç 13 gündür her yerde aranıyordu. Bugün devam eden arama çalışmalarından acı haber geldi. Nimet Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Diyarbakır'da 13 gün önce kaybolmuştu! Her yerde aranan Nimet Kılıç'tan acı haber

13 GÜNDÜR HER YERDE ARANIYORDU

Nimet Kılıç, 21 Ocak günü saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç durumu önce komşularına sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı.

Diyarbakır'da 13 gün önce kaybolmuştu! Her yerde aranan Nimet Kılıç'tan acı haber

"BİR ARABA ALIP BAŞKA BİR YERE Mİ GÖTÜRDÜ, BİZ DE BİLMİYORUZ"

Nimet Kılıç'ın eşi Şeyhmus Kılıç, 9 gündür jandarma, AFAD ve bütün ekiplerin her yerde arama ve tarama yaptığını söyledi. Herhangi bir iz olmadığını belirten Kılıç, "Nereye gittiğini bilmiyoruz. Şizofren hastasıydı, psikiyatri ilaçları kullanıyordu. Yola çıktı, bir araba alıp başka bir yere mi götürdü, biz de bilmiyoruz. Çocukların da, bizim de psikolojimiz bozuldu" demişti.

Diyarbakır'da 13 gün önce kaybolmuştu! Her yerde aranan Nimet Kılıç'tan acı haber

Nimet Kılıç'ın oğlu Faruk Kılıç ise, "Kaybolmadığı gece gördüm. Hiçbir iz yok, her yerde ekipler çalışıyor. Babam 07.30'da kalkmış, görmemiş. Her yeri aradık, ondan sonra jandarmaya haber verdik" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aç kalan yabani hayvanlar köye indi! O anlar güvenlik kamerasında
Bakan Kacır duyurdu: KOBİ'lere 20 milyon TL'lik dev destek
Köy çıkışındaki araç herkesi tedirgin etti! Köylülerin ihbarı dehşeti ortaya çıkardı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.