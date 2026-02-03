Diyarbakır'da 13 gün önce kaybolmuştu! Her yerde aranan Nimet Kılıç'tan acı haber

Çınar ilçesi Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi şizofreni hastası Nimet Kılıç 13 gündür her yerde aranıyordu. Bugün devam eden arama çalışmalarından acı haber geldi. Nimet Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.

13 GÜNDÜR HER YERDE ARANIYORDU

Nimet Kılıç, 21 Ocak günü saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç durumu önce komşularına sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı.

"BİR ARABA ALIP BAŞKA BİR YERE Mİ GÖTÜRDÜ, BİZ DE BİLMİYORUZ"

Nimet Kılıç'ın eşi Şeyhmus Kılıç, 9 gündür jandarma, AFAD ve bütün ekiplerin her yerde arama ve tarama yaptığını söyledi. Herhangi bir iz olmadığını belirten Kılıç, "Nereye gittiğini bilmiyoruz. Şizofren hastasıydı, psikiyatri ilaçları kullanıyordu. Yola çıktı, bir araba alıp başka bir yere mi götürdü, biz de bilmiyoruz. Çocukların da, bizim de psikolojimiz bozuldu" demişti.

Nimet Kılıç'ın oğlu Faruk Kılıç ise, "Kaybolmadığı gece gördüm. Hiçbir iz yok, her yerde ekipler çalışıyor. Babam 07.30'da kalkmış, görmemiş. Her yeri aradık, ondan sonra jandarmaya haber verdik" ifadelerini kullanmıştı.