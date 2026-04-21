Gaziantep'te dünya evine girecek olan çiftin düğün davetiyesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Artan maliyetler ve altın fiyatları karşısında çareler aranırken bazı çiftler bu durumu modernize etmeye başladı.

HABERİN ÖZETİ Düğün davetiyesindeki notu görenler şoke oldu! Sosyal medyada ikiye bölündü Gaziantep'te dünya evine girecek bir çiftin, artan maliyetler ve altın fiyatları karşısında düğün davetiyelerine IBAN bilgisi eklemesi sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Çift, düğün törenine bizzat katılamayacak yakınları için davetiyeye IBAN bilgisi ekledi. Bu yöntemi 'gelemeyen yakınları' için tercih ettiklerini belirttiler. Davetiye sosyal medyada paylaşıldıktan sonra bazı kullanıcılar nezaketsizlik olarak yorumlarken, bazıları ise 'gerçekçi ve mantıklı' buldu.

Dünya evine girmeye hazırlanan çift, düğün törenine bizzat katılamayacak yakınlarını düşünerek davetiyeye IBAN bilgisi de yazdı. Davetiyenin alt kısmına banka bilgilerini ve IBAN numarasını ekleyen çift, bu yöntemi 'gelemeyen yakınları' için tercih ettiklerini de belirtti.

Davetiye sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte tartışmaların merkezine yerleşti. Kullanıcıların bazıları durumu nezaketsizlik olarak yorumlarken, bazıları da "gerçekçi ve mantıklı" buldu.