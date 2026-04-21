Düğün davetiyesindeki notu görenler şoke oldu! Sosyal medyada ikiye bölündü

Gaziantep'te dünya evine girecek olan çiftin düğün davetiyesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Artan maliyetler ve altın fiyatları karşısında çareler aranırken bazı çiftler bu durumu modernize etmeye başladı.
Dünya evine girmeye hazırlanan çift, düğün törenine bizzat katılamayacak yakınlarını düşünerek davetiyeye IBAN bilgisi de yazdı. Davetiyenin alt kısmına banka bilgilerini ve IBAN numarasını ekleyen çift, bu yöntemi 'gelemeyen yakınları' için tercih ettiklerini de belirtti.
Davetiye sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte tartışmaların merkezine yerleşti. Kullanıcıların bazıları durumu nezaketsizlik olarak yorumlarken, bazıları da "gerçekçi ve mantıklı" buldu.