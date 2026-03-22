Erzincan'da esrarengiz olay! Hiçbir belirti göstermeden aniden yere yığılıp tek tek ölüyorlar: 'Acil yardım istiyoruz'

Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde hayvancılıkla uğraşan Orhan Küçükkaya yaşadıkları esrarengiz kuzu ölümlerini anlattı. Son 2 haftada yeni doğan neredeyse 50'ye yakın kuzunun tek tek öldüğünü söyleyen Küçükkaya, hayvanların hiçbir belirti göstermeden aniden yere yığılarak telef olduğunu söyledi.

YENİ DOĞAN KUZULAR ANİDEN ÖLÜYOR

Benzer ölümlerin yalnızca Oğuz köyüyle sınırlı olmadığı, Erzincan genelinde de bazı üreticilerin aynı sorunla karşılaştığı öğrenildi. Yeni doğan kuzularda görülen ani kayıplar, bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar arasında endişeye yol açtı.

ACİL YARDIM İSTİYORLAR

Küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, kuzuların telef olma nedeninin belirlenmesi için ilgili kurumların bölgede inceleme yapmasını talep etti. Veteriner hekimler ve tarım yetkililerinin sorunun kaynağını ortaya koyması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, daha fazla kayıp yaşanmadan çözüm bulunmasını istediklerini ifade etti. Öte yandan, yaşanan kuzu kayıplarının ekonomik kayıplara neden olduğu belirtilirken, üreticiler yetkililerden acil destek bekliyor.