Erzincan'da feci kaza! iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki TEDAŞ Kavşağı’nda feci bir kaza meydana geldi. İki araç büyük hızla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1'i AĞIR 3 YARALI

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.