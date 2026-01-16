Menü Kapat
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Eski nişanlı dehşet saçtı! Hem nişanlısını hem çocuklarını bıçakladı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde A.G. isimli şahıs, eski nişanlısını ve 2 kızını bıçakladı. Kanlar içinde kalan çocuklar ve kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise yakalanarak gözaltına alındı.

Eski nişanlı dehşet saçtı! Hem nişanlısını hem çocuklarını bıçakladı
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
16.01.2026
10:38
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
10:38

Gazibeyli Mahallesi'nde meydana gelen olay dehşete düşürdü. A.G. ile eski nişanlısı C.P. arasında çıkan nişan tartışmasında kan döküldü. Tartışmanın alevlenmesi üzerine A.G., eski nişanlısı C.P. ve 2 kızına bıçakla saldırdı. Aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan çocuklar ve kadın hastaneye kaldırıldı.

Eski nişanlı dehşet saçtı! Hem nişanlısını hem çocuklarını bıçakladı

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanan anne ve 2 kızı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, A.G. de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski nişanlı dehşet saçtı! Hem nişanlısını hem çocuklarını bıçakladı
