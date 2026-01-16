Eski nişanlı dehşet saçtı! Hem nişanlısını hem çocuklarını bıçakladı

Gazibeyli Mahallesi'nde meydana gelen olay dehşete düşürdü. A.G. ile eski nişanlısı C.P. arasında çıkan nişan tartışmasında kan döküldü. Tartışmanın alevlenmesi üzerine A.G., eski nişanlısı C.P. ve 2 kızına bıçakla saldırdı. Aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan çocuklar ve kadın hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanan anne ve 2 kızı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, A.G. de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.