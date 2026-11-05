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Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 18:41

Estetik için ameliyat oldu hayatını kaybetti: Doktorun ölümü araştırılıyor

İzmir'de yüz gezdirme ameliyato olan doktordan acı haber geldi. Ruh ve sinir hastalıkları uzmanı olduğu öğrenilen Emine Yılmaz operasyondan 1 gün sonra hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 18:41

'in ilçesinde özel bir hastanede yüz gerdirme ameliyatı geçiren ruh ve sinir hastalıkları uzmanı, operasyondan 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Estetik operasyonun ardından kalbi duran doktor, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Estetik için ameliyat oldu hayatını kaybetti: Doktorun ölümü araştırılıyor

0:00 77
HABERİN ÖZETİ

Estetik için ameliyat oldu hayatını kaybetti: Doktorun ölümü araştırılıyor

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İzmir'in Konak ilçesinde yüz gerdirme ameliyatı olan ruh ve sinir hastalıkları uzmanı, operasyondan bir gün sonra hayatını kaybetti.
Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, Konak ilçesindeki Özel Gazi Hastanesinde yüz germe estetiği ameliyatı geçirdi.
Genel anestezi altında gerçekleştirilen operasyonun 11 saat sürdüğü iddia edildi.
Ameliyat sonrası kalbi duran doktor, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Estetik için ameliyat oldu hayatını kaybetti: Doktorun ölümü araştırılıyor

11 SAAT SÜREN YÜZ GERME AMELİYATINDA DOKTOR EMİNE YILMAZ HAYATINI KAYBETTİ

Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, yüz germe estetiği olmak üzere Konak ilçesindeki Özel Gazi Hastanesinde ameliyata alındı. Estetik cerrah Prof. Dr. U.B. tarafından genel anestezi altında gerçekleştirilen operasyon, iddiaya göre 11 saat sürdü. Ameliyatın ardından kalbinin durduğu belirlenen Uzm. Dr. Yılmaz, uzun süre yapılan kalp masajının ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Estetik için ameliyat oldu hayatını kaybetti: Doktorun ölümü araştırılıyor

Hastanedeki uzman ekibin çabalarına rağmen hekim hayatını kaybetti. Talihsiz doktorun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uzm. Dr. Emine Yılmaz'ın eşinin de özel bir hastanede radyoloji doktor olduğu öğrenildi.
Öte yandan ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. U.B.'nin hastane ile uzaktan anlaşmalı çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#izmir
#emine yılmaz
#konak
#Özel Gazi Hastanesi
#Prof Dr Ub
#Yaşam
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