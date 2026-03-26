Etimesgut’ta iki çocuğu yaralayan Pitbull’un sahibi hakim karşısına çıkıyor! İddianame hazır: 7,5 yıl hapsi isteniyor

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. İddianameye göre, sanık Tuğçe Özbek Erol’a ait Pitbull cinsi köpeğin, olaydan çok daha önce site sakinleri tarafından şikayet edildiği ortaya çıktı. Site yönetiminin, söz konusu hayvanın "yasaklı ırklar" kapsamında olması nedeniyle site içerisinde barındırılmasını resmen yasakladığı ancak sanığın bu kurala uymadığı vurgulandı.
30 Kasım 2025 tarihinde Yapracık Mahallesi’nde meydana gelen olayda, pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin çocukları hedef alınmıştı. İddianamede yer alan adli muayene raporları, saldırının şiddetini gözler önüne serdi:
Raporda, her iki çocuğun da saldırı sonrası hayati risk taşıdığı ve yaralanmalarının basit bir tıbbi müdahale ile iyileşemeyecek boyutta olduğu kaydedildi.
Kasım ayındaki dehşet anlarında, karşı daireden çıkan köpeğin önce bebek yaştaki Efe’ye, ardından ablasına saldırdığı bildirilmişti. Baba Adem Öztürk’ün, köpeğin daha önce de ağızlıksız gezdirildiğine dair uyarılarının dikkate alınmadığı yönündeki beyanları dosyaya girdi. Olay sonrası tutuklanan T.Ö.E. hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Sanık Tuğçe Özbek Erol, 21 Nisan tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.