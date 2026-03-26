Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Etimesgut’ta iki çocuğu yaralayan Pitbull’un sahibi hakim karşısına çıkıyor! İddianame hazır: 7,5 yıl hapsi isteniyor

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde komşusunun iki küçük çocuğuna saldırarak ağır yaralayan Pitbull cinsi köpeğin sahibi Tuğçe Özbek Erol hakkında iddianame hazırlandı. Yasaklı ırk beslediği ve daha önce defalarca uyarıldığı belirtilen sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması talep ediliyor.

GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 17:20

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. İddianameye göre, sanık Tuğçe Özbek Erol’a ait Pitbull cinsi köpeğin, olaydan çok daha önce site sakinleri tarafından şikayet edildiği ortaya çıktı. Site yönetiminin, söz konusu hayvanın "yasaklı ırklar" kapsamında olması nedeniyle site içerisinde barındırılmasını resmen yasakladığı ancak sanığın bu kurala uymadığı vurgulandı.

HABERİN ÖZETİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, site sakinlerinin daha önce şikayet ettiği Pitbull cinsi köpeğin sahibinin, iki çocuğu yaralayan saldırıyla ilgili yargılanacağı detayları yer aldı.
Sanık Tuğçe Özbek Erol'a ait Pitbull cinsi köpeğin, daha önce site sakinleri tarafından şikayet edildiği ve site yönetiminin yasaklı ırk olması nedeniyle barındırılmasını yasakladığı belirtildi.
30 Kasım 2025'te meydana gelen olayda, pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin çocukları Efe Öztürk (1,5) ve Doğa Öztürk'ün (5) saldırıya uğradığı, her iki çocuğun da hayati tehlike raporu aldığı bildirildi.
Sanık T.Ö.E. hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandığı ve ilk duruşma tarihinin 21 Nisan olduğu belirtildi.
İKİ KARDEŞ İÇİN HAYATİ TEHLİKE RAPORU

30 Kasım 2025 tarihinde Yapracık Mahallesi’nde meydana gelen olayda, pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin çocukları hedef alınmıştı. İddianamede yer alan adli muayene raporları, saldırının şiddetini gözler önüne serdi:

  • Efe Öztürk (1,5): Yüzünden ağır yaralandı.
  • Doğa Öztürk (5): Göğsünden yaralandı.

Raporda, her iki çocuğun da saldırı sonrası hayati risk taşıdığı ve yaralanmalarının basit bir tıbbi müdahale ile iyileşemeyecek boyutta olduğu kaydedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ VE YARGILAMA SÜRECİ

Kasım ayındaki dehşet anlarında, karşı daireden çıkan köpeğin önce bebek yaştaki Efe’ye, ardından ablasına saldırdığı bildirilmişti. Baba Adem Öztürk’ün, köpeğin daha önce de ağızlıksız gezdirildiğine dair uyarılarının dikkate alınmadığı yönündeki beyanları dosyaya girdi. Olay sonrası tutuklanan T.Ö.E. hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İLK DURUŞMA TARİHİ

Sanık Tuğçe Özbek Erol, 21 Nisan tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

