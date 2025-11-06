Evde korkunç infaz! Silahlı çatışma çıktı: Geniş çaplı operasyon başlatıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde meydana gelen olayda; daha önceden husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlar çekildi.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAŞINDAN VURARAK İNFAZ ETMİŞLER

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Deniz Örnik adlı kişinin başından vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

GENİŞ ÇAPLI OPERSAYON BAŞLATILDI

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda, çatışma sırasında olay yerinde bulunan 8 kişi, kısa sürede tespit edilerek saklandıkları adreslerde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.