Evde korkunç infaz! Silahlı çatışma çıktı: Geniş çaplı operasyon başlatıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde aralarında husumet bulunan taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. 1 kişinin başından vurularak infaz edildiği olayla ilgili geniş çağlı souşturma başlatıldı.

Evde korkunç infaz! Silahlı çatışma çıktı: Geniş çaplı operasyon başlatıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 12:10

'nın ilçesinde bir evde meydana gelen olayda; daha önceden husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlar çekildi.

Evde korkunç infaz! Silahlı çatışma çıktı: Geniş çaplı operasyon başlatıldı

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde korkunç infaz! Silahlı çatışma çıktı: Geniş çaplı operasyon başlatıldı

BAŞINDAN VURARAK İNFAZ ETMİŞLER

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Deniz Örnik adlı kişinin başından vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde korkunç infaz! Silahlı çatışma çıktı: Geniş çaplı operasyon başlatıldı

GENİŞ ÇAPLI OPERSAYON BAŞLATILDI

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Evde korkunç infaz! Silahlı çatışma çıktı: Geniş çaplı operasyon başlatıldı

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda, sırasında olay yerinde bulunan 8 kişi, kısa sürede tespit edilerek saklandıkları adreslerde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

