Çalışanın tuvalet süresi ifşa oldu, patronun kararı ülkeyi de karıştırdı

Sosyal medyada ortaya çıkan bir ekran görüntüsü Almanya'yı birbirine kattı. Üç ayrı günde 40 dakikayı aşan tuvalet molaları veren işçi, işveren tarafından işten çıkarıldı. Olayın gerçekliği ve kaynağı henüz bilinmezken, bu durum ülkede tartışmalara neden oldu.

Çalışanın tuvalet süresi ifşa oldu, patronun kararı ülkeyi de karıştırdı
06.11.2025
06.11.2025
saat ikonu 11:55

Sosyal medya platformu Reddit üzerinden paylaşılan bir ekran görüntüsü 'yı ayağa kaldırdı. Ekran görüntüsündeki belgeye göre, bir işçi üç ayrı günde 40 dakikayı aşan tuvalet molaları verdi.

Belgede şu bilgiler yer aldı:

23 Eylül: 42 dakika

25 Eylül: 46 dakika

30 Eylül: 48 dakika

Artı49'un haberine göre bu gerekçeyle çalışan, "çalışma saatlerinde uygunsuz derecede uzun tuvalet molaları verdiği" ileri sürülerek işten çıkarıldı. İşveren, belgede bu davranışın "gecikmelere ve iş yükünün artmasına yol açtığının" altını çizdi.

Çalışanın tuvalet süresi ifşa oldu, patronun kararı ülkeyi de karıştırdı

TARTIŞMA ÜLKE GENELİNDE BÜYÜDÜ

Gerçekliği ve kaynağı belirsizliğini koruyorken, buna rağmen tartışma ülke genelinde büyüdü ve "çalışan tuvalette ne kadar kalabilir?" sorusu yeniden gündeme geldi.

İş hukuku uzmanlarına göre, çalışanların gereğinden uzun tuvalet molaları alması bazı durumlarda "görev ihlali" olarak değerlendirilebilir. Özellikle bu süre, kişisel işlere vakit ayırmak veya ek dinlenme kazanmak amacıyla kullanılıyorsa, işverenin uyarı veya fesih hakkı doğabiliyor.

AVUKATLAR SINIRI OLDUĞUNU BELİRTİYOR

Avukatlar, "Bir çalışanın tuvalette telefonla konuşması veya özel işlerini halletmesi, önce uyarı, ardından tekrarında fesih sebebi sayılabilir" diyor.

Ancak uzmanlar aynı zamanda, tuvalet gibi özel alanların gözetlenemeyeceğini, bu nedenle bu tür durumlarda kanıt elde etmenin zor olduğunu vurguluyor.

