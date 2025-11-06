Çalışanın tuvalet süresi ifşa oldu, patronun kararı ülkeyi de karıştırdı

Kategoriler
Sosyal medya platformu Reddit üzerinden paylaşılan bir ekran görüntüsü Almanya'yı ayağa kaldırdı. Ekran görüntüsündeki belgeye göre, bir işçi üç ayrı günde 40 dakikayı aşan tuvalet molaları verdi.
Belgede şu bilgiler yer aldı:
23 Eylül: 42 dakika
25 Eylül: 46 dakika
30 Eylül: 48 dakika
Artı49'un haberine göre bu gerekçeyle çalışan, "çalışma saatlerinde uygunsuz derecede uzun tuvalet molaları verdiği" ileri sürülerek işten çıkarıldı. İşveren, belgede bu davranışın "gecikmelere ve iş yükünün artmasına yol açtığının" altını çizdi.
Gerçekliği ve kaynağı belirsizliğini koruyorken, buna rağmen tartışma ülke genelinde büyüdü ve "çalışan tuvalette ne kadar kalabilir?" sorusu yeniden gündeme geldi.
İş hukuku uzmanlarına göre, çalışanların gereğinden uzun tuvalet molaları alması bazı durumlarda "görev ihlali" olarak değerlendirilebilir. Özellikle bu süre, kişisel işlere vakit ayırmak veya ek dinlenme kazanmak amacıyla kullanılıyorsa, işverenin uyarı veya fesih hakkı doğabiliyor.
Avukatlar, "Bir çalışanın tuvalette telefonla konuşması veya özel işlerini halletmesi, önce uyarı, ardından tekrarında fesih sebebi sayılabilir" diyor.
Ancak uzmanlar aynı zamanda, tuvalet gibi özel alanların gözetlenemeyeceğini, bu nedenle bu tür durumlarda kanıt elde etmenin zor olduğunu vurguluyor.