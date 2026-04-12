Facianın eşiğinden dönüldü! Heyelan oldu, dev kayalar yolu kapadı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bağlı Boğazköy güzergahında son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan büyük kaya parçası kara yoluna düşerek ulaşımın tamamen kesilmesine yol açtı.
Yolun kapanmasıyla birlikte bu güzergahı kullanan çok sayıda sürücü yolda mahsur kaldı. Geçişin sağlanamaması üzerine vatandaşlar araçlarıyla geri dönmek zorunda kalırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
İhbarın ardından bölgeye karayolları ve ilgili belediye ekiplerinin sevk edilmesi bekleniyor. Kayanın büyüklüğü nedeniyle kaldırma çalışmalarının iş makineleriyle dikkatli bir şekilde yürütüleceği, yolun temizlenmesinin ardından trafiğin yeniden açılacağı ifade edildi.
Yetkililer, bölgede yağışların sürmesi nedeniyle yeni heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı vatandaşları uyardı. Sürücülerin zorunlu olmadıkça bu güzergahı tercih etmemeleri ve dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.